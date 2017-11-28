محمد رضا قاضی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای امروز قم صاف و آفتابی است و این روال هوا تا روز پنجشنبه نیز وجود دارد.
وی بیان داشت: بعد از ظهر فردا چهارشنبه هوای قم صاف تا کمی ابری میشود و آنگونه که تحقیقات و پیشبینیها نشان میدهد هوای قم طی سه روز آینده صاف است.
رئیس گروه پیش بینی هواشناسی قم عنوان کرد: حداکثر دمای هوای امروز ۱۷، فردا ۱۶ و پنج شنبه ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی افزود: حداقل دمای هوا نیز برای امشب صفر، فردا منفی یک و پنج شنبه صفر درجه است.
قاضی تصریح کرد: از هفته آینده هوای قم رو به سردی میرود و از پنجشنبه و جمعه هفته آینده هوای قم ابری میشود.
وی در این باره ادامه داد: تا پایان هفته بعد در قم بارندگی نخواهیم داشت.
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