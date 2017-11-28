به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه نکوداشت مقام دانش و دانشمند یک عبادت است و ما به آن به عنوان یک فریضه دینی نگاه می کنیم، اظهار داشت: علاوه بر این، برگزاری چنین مراسم هایی منجر به ایجاد رقابت در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه لرستان با نگاه تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی به سوی انجام کارهای پژوهشی تدوین شده اند، تصریح کرد: باید بتوانیم علم و دانش تولید شده را در قالب محصول تجاری سازی کنیم، در واقع دانشگاه محور توسعه باید خود را در این مباحث نشان دهد.

رئیس دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه گروه مکانیک و مهندسی عمران دانشگاه لرستان با همکاری یکدیگر محصول فناورانه ای تولید کرده اند و به دنبال بستن قرارداد ارائه آن با صنایع دفاعی کشور هستند، افزود: یکی از شاخص های رتبه بندی دانشگاه های کشور نیز همین موضوع است و معیارهای پژوهشی و دستاوردهای فناورانه را در نظر می گیرند.

عزیزی با اشاره به اینکه چالش اصلی کارهای پژوهشی در کشور، عدم تجاری سازی پژوهش ها است، ادامه داد: این ضعف در کل کشور مشاهده می شود، علت هم این است که یا محصولات تولیدی قدرت رقابت با نمونه های دیگر کشورها را ندارند و یا بنیه مالی برای تجاری کردن آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه لرستان به سمت دانشگاه نسل سوم حرکت می کند، تصریح کرد: اگر به این سمت حرکت نکنیم بسیاری از رشته ها به تعطیلی کشیده می شوند، کما اینکه برخی از صندلی های رشته ها خالی است.