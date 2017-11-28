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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

فرمانده انتظامی قائمشهر:

۶ قطعه ظروف باستانی با قدمت ۱۴۰۰ سال در قائمشهر کشف شد

۶ قطعه ظروف باستانی با قدمت ۱۴۰۰ سال در قائمشهر کشف شد

قائمشهر - فرمانده انتظامی قائم شهر از کشف شش قطعه اشیاء عتیقه با قدمت بیش از ۱۴۰۰ سال و دستگیری یک نفر قاچاقچی اشیاء عتیقه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد ولی مرادی اظهار داشت: در راستای تشدید طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر قاچاق اشیاء عتیقه، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی قضائی و تشکیل یک تیم عملیاتی با شناسایی متهم، منزل این فرد را مورد بازرسی قرار دادند.

مرادی افزود: در بازرسی از منزل متهم، تعداد ۶ قطعه ظروف باستانی که برابر نظر کارشناس اداره میراث فرهنگی مربوط به ماقبل اسلام و دارای بیش از ۱۴۰۰ سال قدمت می‌باشد، کشف شد.

وی در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4157081

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