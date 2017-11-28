برنامه های هفته پژوهش دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر گفت:

وی اضافه کرد: برنامه های دانشگاه در سه سطح واحدها، استان ها و به صورت ملی برگزار خواهد شد.

وی از تشکیل ستادهای هفته پژوهش دانشگاه آزاد در استان ها خبر داد و گفت: این ستادها فعالیت های خود را آغاز کرده اند.

انتخاب ۷ پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: ۷ پژوهشگر برگزیده این دانشگاه در هفته پژوهش معرفی می شوند.

رنجبر خاطرنشان کرد: پژوهشگران در حوزه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر و معماری، کشاورزی، دامپزشکی، علوم پایه و پزشکی هستند.

وی اظهار داشت: محققان برگزیده این دانشگاه را به وزارت علوم نیز معرفی کردیم تا این افراد در روند بررسی انتخاب پژوهشگر برتر که به صورت ملی هر ساله برگزار می شود نیز شرکت داده شوند.

معرفی ۱۵۰ محصول تجاری سازی شده دانشگاه آزاد در هفته پژوهش

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این دانشگاه همانند سال های گذشته در نمایشگاه هفته پژوهش که به صورت ملی برگزار می شود، شرکت خواهد کرد که امسال ۱۵۰ محصول تجاری سازی شده این دانشگاه در این نمایشگاه ارائه می شود.

وی گفت: در نمایشگاه امسال ۱۵۰ شرکت دانش بنیان و مراکز رشد این دانشگاه دستاوردهای خود را ارائه می کنند.

رنجبر خاطرنشان کرد: در هفته پژوهش پانزدهمین گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد نیز با حضور علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه های هفته پژوهش این دانشگاه با شعار پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری با زیربنای تولید و اشتغال اجرا خواهد شد.

پیگیری قرارداد دانشگاه آزاد با وزارت نفت

رنجبر با بیان اینکه پروژه ازدیاد برداشت از سوی وزارت نفت به دانشگاه های مختلف کشور ارائه شده است، گفت: امروز جلسه ای با مسئولان این وزارتخانه داشتیم و روند این پروژه را پیگیری کردیم.

وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد نیز یکی از دانشگاه های فعال در این پروژه است و میدان نفتی کرنج به این دانشگاه واگذار شده است.

برنامه ریزی برای ایجاد دانشگاه نوآور

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: برنامه داریم در مکانی که برای فعالیت پارک فناوری پردیس این دانشگاه در نظر گرفته شده است، دانشگاه نوآور ایجاد کنیم.

رنجبر اظهار داشت: با توجه به اینکه در منطقه پردیس، یکی از واحدهای دانشگاه آزاد و پارک علم و فناوری ریاست جمهوری وجود دارد، برنامه داریم علاوه بر ایجاد پارک علم و فناوری این دانشگاه در آن منطقه، دانشگاه نوآور تاسیس کنیم.

وی افزود: هدف از تاسیس این دانشگاه ارائه رشته های موردنیاز شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری پردیس خواهد بود.