پسکوف: زمان برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی سوریه مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز سه‌شنبه اعلام کرد هنوز هیچ تاریخ معینی برای برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی سوریه مشخص نشده است حال‌آنکه وی بر لزوم مشارکت همه گروه‌ها در این رویداد سیاسی تاکید کرد.

وی در این باره توضیح داد: هنوز هیچ قطعیتی درباره تاریخ وجود ندارد و هیچ‌کس مقرر نکرده که این نشست تا سال نو میلادی یا بعد از آن برگزار شود.

پسکوف افزود: موضوع مهم آماده‌کردن لیست و توافق بر سر گروه‌های شرکت کننده است و مشخصا این دشوارترین قسمت ماجرا است.

گفتنی است خبرگزاری «ریانووستی» پیشتر از به تعویق افتادن کنفرانس گفتگوی ملی سوریه که قرار بود ماه آینده در شهر «سوچی» روسیه برگزار شود خبر داده و گفته بود این رویداد سیاسی به ماه فوریه موکول شده است.

در بیانیه مشترکی که هفته گذشته از سوی ترکیه، ایران و روسیه منتشر شد، از کنفرانس گفتگوی ملی که بین دولت دمشق و معارضین سوری برگزار خواهد شد، حمایت شده بود.