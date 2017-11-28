توزیع آرد روستایی در هرمزگان ۳۰درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون روستایی هرمزگان، سیروس اسدپور با اشاره به اینکه توزیع آرد روستایی توسط شبکه تعاون روستایی انجام می گیرد، اظهار داشت: در راستای خدمات‌رسانی به روستائیان و کشاورزان و همچنین براساس وظایف محوله سازمان تعاون روستایی، شبکه تعاون روستایی استان در سطح روستاها اقدام به توزیع آرد می‌کند.

وی با بیان اینکه عمده شرکت‌های تعاونی روستایی عامل توزیع آرد روستاییان هستند، افزود: خدمات رسانی به کشاورزان و روستائیان از مهم‌ترین فعالیت‌های شبکه تعاونی روستایی استان هرمزگان محسوب می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان هرمزگان با اشاره به رشد ۳۰ درصدی توزیع آرد تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲هزار تن آرد میان روستائیان استان توزیع شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۵هزار تن بوده است.

اسدپور افزود: با هماهنگی‌های انجام شده بین شرکت غله و بازرگانی، سازمان صنعت و معدن و سازمان تعاون روستایی، توزیع و حمل این آردها از سوی این سازمان توسط ۶ اتحادیه و ۵۸ شرکت تعاونی روستایی تحت پوشش، در سطح روستاهای این استان انجام شده است.

اسدپور تصریح کرد: کاهش رفت و آمد روستاییان به مرکز شهر و بخش های تابعه، صرفه جویی در وقت و هزینه آنها از مزیت های توزیع آرد توسط تعاون روستایی است.

۱۳۳ تعاونی روستایی، تولیدی، کشاورزی و... در سطح استان فعالیت می‌کنند.