نجابت از برگزاری انتخابات شورای مرکزی فراکسیون اکثریت در روزهای آینده خبر داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، وی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران ، اظهار داشت: یکی از پیشنهادها این است که انتخابات شورای مرکزی این فراکسیون پس از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود تا در انتخابات شوراها تاثیر نگذارد که هیات رئیسه فراکسیون این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد.

به گفته وی، احتمالا این انتخابات شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس آخرین انتخابات فراکسیون اکثریت مجلس هفتم خواهد بود.

نجابت ادامه داد: اصولگرایان در مجلس هفتم جبهه هستند و کارکرد حزبی ندارند در حالی که فراکسیونهای برخی مجالس 100 درصد حزبی عمل می کردند که عده ای تصمیم می گرفتند و نمایندگان عضو فراکسیون به آن رای می دادند.

نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: اصولگرایان مجلس هفتم یک جبهه هستند و در اصول 100 درصد موافق هم هستند و به رغم اختلاف آراء در برخی مسائل، اما در مسائلی که اساس انقلاب در آن مطرح می شود و مدت زیادی مشاهده می کنیم و این در حقیقت نشان دهنده استقلال رای نمایندگان اصولگراست.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تجمیع انتخابات گفت: ما موافق تجمیع انتخابات هستیم چرا که هزینه ها را کاهش می دهد.