علی اکبر حق ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این که در حال حاضر میزان مصرف نان در کشور از حالت طبیعی بیشتر است، اظهار داشت: مرکز تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور طبق اسناد بالادستی به ویژه برنامه‌های توسعه‌ای دولت موظف شد سبد مطلوب غذایی را برای مردم کشور مشخص نماید که میزان مصرف نان در آن سبد ۳۲۰ گرم برای هر فرد در طول یک روز مشخص شد.

وی بیان داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد نان تا ۴۵۰ گرم در روز برای هر فرد نیز مصرف می‌شود و بیشتر استان‌ها ۴۵۰ گرم مصرف می‌کنند و در استان قم این میزان حدود ۴۰۰ گرم در روز است که زمینه چاقی و اضافه وزن را فراهم می‌کند.

کشورهای پیشرفته دنیا غلات کامل را پذیرفته‌اند اما در ایران هنوز به این مهم توجه نشده است

رئیس گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد: در احادیث و روایات متعددی ذکر شده که باید غلات کامل مصرف شود. در هرم غذایی کشورهای پیشرفته، ایتالیا و کانادا، مشخص شده که باید بیش از ۵۰ درصد غذای مصرفی غلات کامل باشد. این منابع نشان می‌دهد کشورهای پیشرفته دنیا غلات کامل را پذیرفته‌اند اما متأسفانه در ایران هنوز به این مهم توجه نشده است.

تأکید بر تولید نان استاندارد

وی با اشاره به وضعیت نان در کشور تصریح کرد: اداره استاندارد در خصوص نان باید استاندارد ۱۰۳ را رعایت کند و تقریبا سبوس نان ۱۲ درصد باید در نظر گرفته شود.

حق ویسی ادامه داد: وضعیت موجود و اطلاعاتی که از آزمایشگاه‌ها به دست می‌آید نشان داده که حدود ۱۵ درصد و بالاتر از نان‌های سنگک، لواش و تافتون و از نان بربری که زیر ۱۸ درصد برای آن درنظر گرفته شده، بیشتر از ۱۸ درصد سبوس گرفته می‌شود.

وی با بیان این که باید سبوس در نان استاندارد باشد و جوش شیرین به آن اضافه نشود، افزود: دو یا سه سال گذشته به نان‌ها به غیر از سنگک حدود ۴۳ درصد جوش شیرین اضافه می‌شد و الان نیز وضعیت همین گونه است. این عمل با قوانین موجود در وزارت بهداشت همخوانی ندارد.

مردم غذاهای دارای غلات را مصرف کنند

رئیس گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: ما به مردم توصیه می‌کنیم اگر امکان دارد نان با سبوس بالا را مصرف کنند و غذاهایی تهیه کنند که در آن غلات نظیر جو افزوده می‌شود. آش و سوپ جو، آش گندم، یارمه پلو و... بسیار برای سلامتی مفید هستند.

مردم نان با سبوس بالا را مصرف کنند و غذاهایی تهیه کنند که در آن غلات نظیر جو افزوده می‌شود

وی ادامه داد: کتاب «خوراک‌های بومی ایران» از انتشارات اندیشه ماندگار قم، ۱۰۷۲ نوع غذا را عنوان کرده که در گذشته مردم ایران درست و مصرف می‌کردند. خوراکی‌هایی که امروز در سفره‌ها کمرنگ شده‌اند.

حق ویسی تأکید کرد: طبخ چنین غذاهایی بسیاری از مشکلات گوارشی و معده‌ای که مردم امروز بدان دچار هستند را برطرف می‌کند.

وی با بیان اینکه گران شدن نان در سلامت مردم اثری ندارد، گفت: امید است در هرصورت استانداردهای بهداشتی در نان به ویژه سبوس در نان لحاظ شود که این مهم‌تر و سودمندتر است.