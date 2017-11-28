مرضیه عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ناکامی ایران در مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا در گرگان، اظهار کرد: در ابتدای دیدار با کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی خوب کار کردیم و چند امتیاز خوب در دفاع گرفتیم اما فکر میکنم دلیل اصلی شکست ما استرس بازیکنان بود.
وی افزود: امسال بهترین موقعیت برای هماهنگی بازیکنان بود تا برای بازیهای آسیایی جاکارتا آماده شویم زیرا تمام تیمهای حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا در گرگان برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی جاکارتا پای به این رقابتها گذاشته بودند.
وی تصریح کرد: بازیکنان جوان تیم ملی یک یا دو سال است که در اردوها حضور دارند و ترکیب خیلی خوبی از جوانان و بزرگسالان پیدا کردیم و امیدواریم در بازیهای آسیایی نتیجه بهتری بگیریم.
بازیکن تیم ملی کبدی بانوان در خصوص تغییر زیاد در ترکیب تیم ملی کبدی زنان در مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: دلیل این تغییرات سنجش بازیکنان و به دست آوردن ترکیب اصلی برای بازیهای آسیایی بود و تیمهای دیگر هم این کار را انجام دادند.
عشقی اضافه کرد: ما کره جنوبی را دست کم نگرفتیم، شاید یکی از دلایلی که نتوانستیم مقابل کره جنوبی نتیجه بگیریم این بود که هنوز به هماهنگی تاکتیکی نرسیده بودیم.
وی ادامه داد: ما تمام هدفمان را برای بازی با هندوستان گذاشته بودیم و فکر نمیکردیم که مقابل کره جنوبی کار سختی داشته باشیم.
عشقی یادآور شد: استحقاق مقام بهتری از سومی مشترک داشتیم زیرا به خوبی تمرین کرده بودیم و فکر میکنم زمان کم برای هماهنگی بازیکنان جوان و بزرگسال موجب شد تا به فینال نرسیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود کسب این نتیجه میتوانیم این نوید را بدهیم که به جمع بندی خوبی برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا رسیدیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در گرگان مقامی بهتر از سومی مشترک کسب نکرد.
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