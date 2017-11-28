به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ویرایش چهارم نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه استناد «گوگل اسکالر» در جولای ۲۰۱۷ را منتشر کرد.

این نظام رتبه‌بندی به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در وب از طریق تعداد استنادات آن دانشگاه می‌پردازد.

براین اساس پروفایل های نمایه شده دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در Google Scholar شناسایی شده و با توجه به تعداد استنادات ۱۰ نفر پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations Service بر اساس نام و نشانی الکترونیکی وابسته به دانشگاه مربوطه، ارزیابی و رتبه‌بندی انجام می‌شود.

در رتبه بندی اخیر سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و اصفهان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب کرده اند.

این نتایج که در سایت وبومتریکس نیز موجود است، رتبه‌ ۴۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور را در این نظام رتبه‌بندی مشخص می‌کند.

مجموع استنادات دانشگاههای علوم پزشکی کشور بدون در نظر گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی، ۵۳۰۰۱۲ استناد است که در کل ۳۷ درصد از سهم استنادات کل کشور را به خود اختصاص داده است.

رتبه کشوری علوم پزشکی نام دانشگاه رتبه جهانی جولای ۲۰۱۷ تعداد استنادات ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۳۶ ۱۲۹۶۷۱ ۲ *دانشگاه تربیت مدرس ۸۸۷ ۵۳۴۶۸ ۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۹۵ ۵۲۷۱۰ ۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲۰۸ ۳۲۳۴۲ ۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۴۰ ۲۷۲۵۶ ۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۴۲۹ ۲۴۲۶۱ ۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۶۶۱ ۱۸۱۲۹ ۸ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۷۱۳ ۱۶۸۶۶ ۹ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۲۱۲۲ ۱۱۲۶۵ ۱۰ *دانشگاه شاهد ۲۲۴۸ ۱۰۰۶۸ ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۲۶۶ ۹۸۶۹ ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۳۶۵ ۹۰۷۰ ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۳۸۰ ۸۹۱۷ ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۳۸۶ ۸۸۶۵ ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۲۵۹۳ ۷۲۴۱ ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۲۶۷۰ ۶۸۶۶ ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی ۲۷۵۴ ۶۳۹۲ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲۸۲۲ ۵۹۸۹ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۸۴۸ ۵۸۶۰ ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۸۵۵ ۵۸۲۳ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۲۹۸۳ ۵۳۵۱ ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳۰۴۳ ۵۱۱۴

ادامه جدول نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر پایه استناد «گوگل اسکالر» در جولای ۲۰۱۷

رتبه کشوری علوم پزشکی نام دانشگاه رتبه جهانی جولای ۲۰۱۷ تعداد استنادات ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ارتش ۳۱۶۵ ۴۶۲۵ ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۳۱۶۶ ۴۶۲۳ ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۳۲۰۷ ۴۴۲۵ ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳۲۲۰ ۴۳۶۷ ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۳۲۹۴ ۴۰۹۵ ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۳۳۰۹ ۴۰۳۳ ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۴۲۳ ۳۶۷۳ ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۳۴۵۱ ۳۵۸۸ ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۳۴۶۰ ۳۵۶۵ ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۴۷۵ ۳۵۱۳ ۳۳ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۳۵۹۰ ۳۲۱۹ ۳۴ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۳۶۲۶ ۳۰۹۹ ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۳۶۷۸ ۲۹۸۵ ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۳۸۵۱ ۲۶۳۳ ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۳۹۳۷ ۲۴۳۸ ۳۸ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۳۹۹۷ ۲۳۱۳ ۳۹ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۴۳۸۱ ۱۶۷۸ ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۴۳۸۵ ۱۶۷۳ ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی قم ۴۴۳۰ ۱۵۹۲ ۴۲ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۴۴۵۹ ۱۵۵۴ ۴۳ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۴۶۷۱ ۱۳۰۷ ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۴۶۷۵ ۱۳۰۳ ۴۵ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۴۷۷۴ ۱۱۹۰ ۴۶ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۴۸۳۵ ۱۱۲۸ جمع کل استنادات ۵۳۰۰۱۲

* هر دو حوزه علوم پزشکی و غیر آن در دو دانشگاه تربیت مدرس و شاهد شامل شده است.