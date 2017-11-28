تفکر بسیجی زمینه ساز امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر امروز در دیدار با فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان که به مناسبت هفته بسیج انجام شد، اظهار داشت: اقتدار امروز پلیس نشات گرفته از تفکر بسیجی است که بین پرسنل نیروی انتظامی وجود دارد.

وی با اشاره به همکاری بسیار خوبی که بین نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح از جمله بسیج وجود دارد، افزود: اتکا و توکل به خدا و همچنین همدلی که بین نیروهای مسلح در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد زمینه ساز امنیت پایدار و ترس و وحشت برای معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی بسیج و تفکر بسیجی را مایه اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: هیچ قدرتی نمی‌تواند به جمهوری اسلامی اهانت کند و این به خاطر اقتداری است که تفکر بسیجی در این کشور حاکم کرده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: بسیج و تفکر بسیجی به علت اینکه تمام مردم را در خود جای داده موجب اقتدار امروز ما در دنیا شده است.

همچنین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: سال ها پیش حکومت اسلامی با مبعث پیامبر اکرم (ص) برای رساندن بشر به سعادت شکل گرفت و اما متاسفانه پس از ایشان به دلیل انحراف عده ای سودجو امام حسین (ع) و یارانش به شهادت رسیدند.

سردار حسین معروفی افزود: انقلاب اسلامی بزرگترین پدیده قرن حاضر است که با الهام از مبانی اسلام ناب محمدی توسط حضرت امام خمینی(ره) پایه ریزی شد.

وی با تاکید بر اینکه صاحب اصلی این انقلاب و نظام امام زمان (عج) است، ادامه داد: اگر امروز می بینیم که دشمن نمی تواند به کشور ما صدمه ای بزند به دلیل تفکر و روحیه بسیجی مردم است زیرا هر یک از هموطنان ما بر اساس مسئولیت خود برای رشد جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم این انسجام و ثبات قدمی که در بین نیروهای مسلح در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد همچنان پا برجا بماند تا رهبر معظم انقلاب نیز از عملکرد ما رضایت داشته باشند.