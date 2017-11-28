جذب و آموزش نخبگان مهمترین هدف راه اندازی مدارس صدرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد در آیین تکریم و معارفه مدیر دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بندرعباس ضمن تشریح اهداف راه اندازی مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا، شناسایی، جذب و آموزش نخبگان را از اهم این اهداف برشمرد و گفت: باید با انتشار فراخوان، مستعدان و نخبگان را شناسایی، جذب و آموزش و تربیت کرد.



حجت الاسلام انصاری راد، آموزش توأم با تربیت را یکی از ویژگی های مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا ذکر کرد و ادامه داد: البته در تمامی مدارس کشور روند کار هیمن است اما در مدارس صدرا باید این ویژگی به صورت برجسته برای همگان مشهود باشد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، زمینه سازی برای ورود تعدادی از دانش آموزان مدارس صدرا به حوزه های علمیه و دانشگاه ها را دیگر ویژگی این مدارس نام برد و اذعان داشت: مدارس صدرا محل مناسبی برای ایجاد بستر و فضای مناسب جهت ورود دانش آموزان به این مراکز آموزشی است.



وی گفت: فراهم سازی زمینه لازم برای تربیت نیروهای فرهنگی آینده استان هرمزگان از دیگر اهداف و فلسفه راه اندازی مدارس صدرا در استان است، علیرغم محدودیت امکانات، آینده این مدارس درخشان و رو به پیش است.



حجت الاسلام انصاری راد ادامه داد: سعی شده در سراسر استان، حداقل امکاناتی برای تحصیل دانش اموزان در مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا فراهم کنیم، دانش آموزان نیز باید از این فرصت به دست آمده نهایت بهره را از حضور مربیان و اساتید مجرب ببرند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تاکید کرد: می بایبست در این مدارس علاوه بر دروس، فعالیت های فوق برنامه ها و جنبی درنظر گرفته شود، همه ما به این مدارس و عملکرد آن امیدوار هستیم.

در پایان این مراسم از عبدالحسین شریبی مدیر سابق دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بندرعباس که به مقام بازنشستگی نائل شد تجلیل و عظیم غلام زاده به عنوان مدیر جدید این دبیرستان معرفی شد..