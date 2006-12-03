ایجاد وحدت لازمه عزت واقتدار جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند‌، مولوی اسحاق مدنی صبح امروز در نخستین نشست هم اندیشی علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی از تقلید بدون عقل به عنوان تقلیدی در شان کافران نام برد و اذعان داشت: اساس دین طوری پایه ریزی شده است که اصول محکمی در بطن آن ارائه گردیده است.

وی از تفرقه انگیزی به عنوان مهم ترین حربه دشمن یادکرد و افزود: اختلافات موجود در جوامع اسلامی اختلافات فکری است نه فیزیکی و مهم ترین دغدغه ما در جامعه امروز این است که اختلافات فکری به فیزیکی نسبت داده می شود.

وی گفت: اگر جوامع خواستار وحدت واقعی هستند باید اندیشه های مختلف ظهور پیدا کنند.

امام جمعه بیرجند نیز در این همایش گفت: در تاریخ همه ملتها ،‌موفقیتها و شکستهای فراوانی مشاهده می شوند و تاریخ اسلام پس از این حوادث، ‌گاهی به مرحله ای از عزت می رسد که مورد ستایش جهانیان واقع می شود و گاهی نیز به مرحله ای رسیده است که از نقطا فرود به حساب آمده است.

حجت الاسلام حسین صادقی با اشاره به عوامل تاثیر گذار در عزت و ذلت اذعان داشت: همواره علم و پیشرفت در ابعاد مختلف مادی و معنوی موجب عزت و سربلندی است و این امر رسالت علمای اسلام را سنگین می نماید .

وی خاطر نشان کرد: هر جا که ملتها ایستادگی و مقاومت کردند باعث عقب نشینی استکبار شده و این در حالی است که ترس ملتها باعث نفوذ استکبار در آن ملل شده است.

وی با بیان اینکه موقعیت حساسی فراروی ایران است اظهار داشت: در انتخابات، اصل حضور مهم ترین وظیفه است و در درجه دوم انتخاب اصلح مورد نظر است.