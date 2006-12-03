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۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۵۴

مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت:

ایجاد وحدت لازمه عزت واقتدار جامعه اسلامی است

ایجاد وحدت لازمه عزت واقتدار جامعه اسلامی است

مولوی اسحاق مدنی گفت: اسلامی فرامینی ارائه داده است که مسلمانان تا هر زمان به آن الگوها عمل کنند هیچ موقع ذلیل نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند‌، مولوی اسحاق مدنی صبح امروز در نخستین نشست هم اندیشی علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی از تقلید بدون عقل به عنوان تقلیدی در شان کافران نام برد و اذعان داشت: اساس دین طوری پایه ریزی شده است که اصول محکمی در بطن آن ارائه گردیده است.

 

وی از تفرقه انگیزی به عنوان مهم ترین حربه دشمن یادکرد و افزود: اختلافات موجود در جوامع اسلامی اختلافات فکری است نه فیزیکی و مهم ترین دغدغه ما در جامعه امروز این است که اختلافات فکری به فیزیکی نسبت داده می شود.

 

وی گفت: اگر جوامع خواستار وحدت واقعی هستند باید اندیشه های مختلف ظهور پیدا کنند.

 

امام جمعه بیرجند نیز در این همایش گفت: در تاریخ همه ملتها ،‌موفقیتها و شکستهای فراوانی مشاهده می شوند و تاریخ اسلام پس از این حوادث، ‌گاهی به مرحله ای از عزت می رسد که مورد ستایش جهانیان واقع می شود و گاهی نیز به مرحله ای رسیده است که از نقطا فرود به حساب آمده است.

 

حجت الاسلام حسین صادقی با اشاره به عوامل تاثیر گذار در عزت و ذلت اذعان داشت: همواره علم و پیشرفت در ابعاد مختلف مادی و معنوی موجب عزت و سربلندی است و این امر رسالت علمای اسلام را سنگین می نماید .

 

وی خاطر نشان کرد: هر جا که ملتها ایستادگی و مقاومت کردند باعث عقب نشینی استکبار شده و این در حالی است که ترس ملتها باعث نفوذ استکبار در آن ملل شده است.

 

وی با بیان اینکه موقعیت حساسی فراروی ایران است اظهار داشت: در انتخابات، اصل حضور مهم ترین وظیفه است و در درجه دوم انتخاب اصلح مورد نظر است.

کد مطلب 415715

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