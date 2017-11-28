مرمت چهار سوق بزرگ بازار تهران بعد از ۴۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، مهناز اشرفی رییس پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی –تاریخی پژوهشگاه با اعلام این خبر گفت :این طرح در قالب تفاهم نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با دانشکده معماری دانشگاه آخن آلمان مبنی بر همکاری های این دو مرکز در زمینه های معماری ، تاریخ معماری و مطالعات ، مراحل پایانی اش را می گذراند .

او افزود : این طرح از یکسال گذشته با برگزاری نشست های متعدد در خصوص انتخاب طرح ، نوع انجام کار و زمان بندی و انجام مستند سازی ، فتوگرامتری و ... و برگزاری جلسات سیاست گذاری ، برداشت اطلاعات و ... آغاز شده بود .

اشرفی تصریح کرد :کار اجرایی طرح مرمت چهار سوق بزرگ بازار تهران با همکاری هیأت ایرانی و آلمانی به مدت یک ماه در حال انجام است .

وی گفت :اعضای کارگاه مرمت را ۱۱ نفر شامل سه مرمتگر ایرانی از کاشان ، تبریز و تهران و ۸ مرمتگر آلمانی تشکیل می دهند .

رییس پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی –تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، با اشاره به موقعیت خاص استقراری چهار سوق بزرگ تهران که در محله پر ازدحام و پر رفت و آمدی واقع شده است افزود :این طرح با توجه به تعاملاتی که با دستگاه های مختلف نظیر میراث فرهنگی تهران ، شهرداری ، آب و برق و ...داشته قابل اهمیت است .

او در ادامه با اشاره به اجرای طرح های باستان شناسی گسترده بین المللی در ایران بر خلاف طرح های مرمتی بین المللی تصریح کرد :در حوزه مرمت بافت و بناهای شهری کمتر تجربه های بین المللی داشته ایم .

گفت :یکی از سیاست های پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی -تاریخی برای همکاری های بین المللی تعریف طرح های مشترک با هیأت های خارجی برای آشنایی با روش های مستند سازی و فرآیند مرمت است تا بتوان با تبادل نظر و اطلاعات از تجربیات آنها استفاده کرد.

او گفت : طرح مرمت چهار سوق بزرگ بازار تهران با وجود اینکه از گسترده گی زیادی برخوردار نیست ولی بنا به شرایط خاص قرار گیری آن در مرکز تهران از اهمیت زیادی برخوردار است .

اشرفی در پایان با اشاره به اینکه چهار سوق بزرگ تهران یکسال پیش از انقلاب اسلامی یعنی حدود ۴۰سال پیش مرمت شده است تصریح کرد :مرمت چهار سوق بزرگ تهران با همکاری شهرداری منطقه ۱۲تهران ، اداره میراث فرهنگی تهران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام می شود .