نماینده تهران از پاسخ وزیر کشاورزی قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادران در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در طرح سئوال خود از وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قانون تجمع عوارض گفت: فلسفه وضع این قانون این است که از دریافی های متفرقه و پراکنده از صاحبان صنایع وارد کنندگان وفعالان اقتصادی کشور جلوگیری شود و همه آن دریافتی ها در یک رقم مشخص تعریف شده ای تجمع شود.

وی با اشاره به اینکه موارد استثناء قانون تجمیع عوارض نیز مشخص شده است افزود: در تبصره یک این قانون آمده است که هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد از شمول این ماده مستثنی است.

نماینده مردم تهران گفت: دستگاهها به استناد تبصره یک قانون تجمیع عوارض منحصرا اجازه دارند علاوه بر موارد ذکر شده در متن ماده تنها وجوهی که در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص یا فروش کالا از افرادی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند درخواست وجه نمایند و در ازاء آن کارمزد بگیرند.

نادران خاطرنشان کرد: از ابتدای مجلس هفتم مکررا فعالان اقتصادی مراجعه می کنند که ما در مقابل اجرای این قانون با مشکل مواجه هستیم و دستگاههای مختلفی را اسم کارمزد خدمات خصوصا وجوهی را از افراد دریافت می کنند در صورتی که در ازاء دریافت آن وجه خدمات خاصی ارایه نمی گردد.

وی افزود: گرفتن کارمزد در ازائ خدمت خاص منحصر به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی که از سازمانهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است نمی باشد. در سازمان انرژی اتمی موسسه استاندارد و سازمانهای مشابه دیگر هم این مشکل را داریم.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: زمانی که یک محموله وارداتی به بندر می رسد به ازاء میزان توناژ بار وارداتی و ارزش محصول وارداتی مبلغی را از وارد کننده مطالبه می کنند و چون باید آزمایشهای مختلفی روی آن محموله صورت گیرد بنابراین سازمانهای خدمات رسان مانند سازمان دامپزشکی هم به ازاء توناژ و هم به لحاظ ارزش محموله وارداتی درصدی از آنان را دریافت می کنند و علاوه بر آن منبع دیگری هم به عنوان هزینه خدمات آزمایشگاهی دریافت می نمایند.

وی افزود: اگر تصمیم بر این است که مشخص شود یک محموله وارداتی آلودگی دارد یا نه، یک نمونه برداری از محموله کافی است حال چه محموله هزار تن باشد چه بیست هزار تن.

نادران گفت: بنابراین نظر قانونگذار روشن است که ما اجازه دریافت هزینه و کارمزد در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاصی را داریم و نه اینکه مطابق روال سابق همان عوارض را با همان نرخ ها دریافت نمائیم.

وی در ادامه افزود: ما بعد از قانون تجمیع عوارض چه عوارضی را حذف کرده ایم و به ازاء آن این قانون را اعمال کرده ایم. متاسفانه وارد کنندگان و تولید کنندگان بخش قابل توجهی از همان عوارضی را که قبل از وضع این قانون دریافت می شده وآنها پرداخت می کردند را بازهم پرداخت می کنند وعلاوه بر آن مبلغی را به عنوان قانون تجمیع عوارض پرداخت می کنند.

نادران تصریح کرد: اگر این قانون وضع شده که درکنار آن عوارض متعددی گرفته نشود چرا دستگاههای وابسته باز هم عوارض متعدد می گیرند.

وی گفت: باید روشن شود که بر اساس قانون تجمع عوارض دستگاه ها اجازه دریافت هیچ مبلغی را به عنوان تعرفه خدمات با ماهیت عوارض ندارند و چرا سازمان دامپزشکی که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است در جهت اعمال این قانون گامهای کافی برنداشته است برعکس به هیات وزیران پیشنهاد کرد که به این دستگاه (سازمان دامپزشکی) اجازه داده شود که درازاء واردات یا مقادیر دامها و محصولات کشاروزی و دامی به ارزش و وزن آنها درصدی را به عنوان تعرفه خدمات خاص دریافت دارند.

محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دردفاع از عملکرد وزارتخانه متبوعش گفت: قانونی که در ارتباط با تجمیع عوارض بوده ارایه خدمات را مشخص کرده است و طبق قانون سازمان نظام دامپزشکی به وضوح آمده است که به خدماتی که این سازمان ارایه می کند می تواند وجوهی را دریافت نماید.

وی افزود: دریافت وجوه قاعدتا باید مصوبه دولت باشد که پس از قانون تجمیع عوارض در سال 81 سازمان دامپزشکی نرخ عوارض را که باید دریافت می کرد به جدول یا تفکیک پیشنهاداتی را به سازمان دامپزشکی و هیات دولت ارایه کند که در صورت تصویب هیات دولت به اجرا در آید.

اسکندری افزود: این قانون از سال 81 بلافاصله پس از تصویب قانون بودجه آمده است که سازمان دامپزشکی صد در صد در آمد حاصل از ماده 14 سازمان دامپزشکی مصوب 14/3/1350 را که در آمد عمومی کشور وارزی می شود از محل اعتباری که برای همین منظور در قانون بودجه هر سال آورده می شود دریافت و جهت تکمیل و ساخت تاسیس و توسعه آزمایشگاه و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماری دامی به مصرف برساند.

وی با بیاناینکه این موضوع خلاف قانون نمی باشد تصریح کرد ممکن است بگویند نرخ بالا است و چرا سازمان دامپزشکی پیشنهاد داده است پاسخ این است که از لحاظ قانونی این سازمان موظف به ارایه پیشنهاد است و قاعدتا در این مدت از سال 81 که این بحث مورد ایراد بوده است از دستگاههای مختلف نظارتی استعلام شده و همه تاییدکرده اند که باید این کار صورت گیرد.

نادران در بخش دوم سئوال خود از وزیر گفت: اینکه وزیر می فرمایند بر حسب کالای وارداتی مبلیغی را می توان وصول کرد و بابت خدمات خاصی بوده بفرمایند بابت چه خدمات خاص بوده است باگر منظور خدمات آزمایشگاهی است آیا بین یک کشتی دو هزار تنی و بیست هزارت تنی تفاوتی وجود دارد.

وی افزود آن بخش از آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون نظام دامپزشکی که هنوز بر اخذ عوارض اصرار دارد و دستگاه مسئول و حسن اجرای آن بر عهده سازمان مزبور است چرا پیشنهاد مغایر با قانون تجمیع عوارض به دولت پیشنهاد کرده است.

اسکندری در بخش دوم دفاع از عملکرد خود گفت آئین نامه ها و استعلام هایی که شده همه بعد از قانون تجمیع عوارض ابلاغ شده و از همه نهادهای نظارتی که این قانون را تفسیر می کنند استعلام شده و سازمان دامپزشکی بر مبنای ماده 14 می تواند عوارض بگیرد صحه نگذاشته اند پس خلاف قانونی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خدماتی ارایه می شود گفت: بله خدمات ارایه می شود سازمان دامپزشکی از تمام محموله هایی که وارد کشور می شود نمونه گیری می کند و نمونه ها برای کنترل بهداشتی و آزمایشات شیمیایی به آزمایشگاه ارسال و کارهای خاصی انجام می دهد.

وی افزود بر این مبناست که محموله اجازه ورود پیدا می کند که آزمایشات لازم در مورد ان انجام شده باشد. اسکندی گفت باید حداقل از واحد کاری که تعریف می کند 5 نمونه گیری انجام دهند.

در نهایت نادران از پاسخ های وزیر قانع نشد و سئوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.