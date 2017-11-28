عملیات سرکوب تروریستها در سیناء ۳ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح مصر اعلام کرد که ارتش این کشور در ادامه نبرد با گروه های تکفیری و مسلح در سیناء ۸ مواضع تروریست ها را بمباران کردند.

در این عملیات همچنین ۳ تکفیری به هلاکت رسیدند.

گفتنی است، گروه موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه مسلح در شبه جزیره سیناء است که فعالیت خود را با نام «ولایت سیناء» آغاز کرد. این گروه با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را در این منطقه آغاز کرده است.