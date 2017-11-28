به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر سه شنبه در مراسم نواختن زنگ بیعت با امام زمان با اشاره به اینکه سبک زندگی اسلامی در جامعه ترویج داده شود، اظهار داشت: حرکت انسان ها و مومنان در مسیر سبک زندگی اسلامی بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند.

وی با اشاره به اینکه باید هستی خداوند را شناخت، اظهار داشت: مومنان باید تلاش کنند که خداشناس شوند و در مسیر خداوند حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: انسان ها در مسیر زندگی خود باید سبک زندگی را از خداوند، پیامبر و حجت خدا یاد بگیرند که اگر در مسیر دیگری حرکت کنند به گمراهی در حال حرکت هستند.

حرکت در مسیر امام زمان موجب رستگاری می شود

وی ادامه داد: بد عمل کردن مردم و جفاکار بودن علت غیبت امام زمان است.

وی ادامه داد: امام زمان تنها از نظر ها غایب است بلکه اداره مسلمانان در دست امام زمان است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: باید تلاش کنیم که در راه امام زمان گام برداریم تا هیچگاه گمراه نشویم.

وی با اشاره به اینکه باید تقوالی الهی پیشه کنیم، ادامه داد: حرکت در مسیر امام زمان موجب رستگاری می شود و این مسیر، مسیر رستگاری است.