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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

رئیس دانشگاه علمی کاربردی البرز مطرح کرد:

ارائه ۵۵۸ دستاورد مراکز علمی و کاربردی البرز در نمایشگاه پژوهش

ارائه ۵۵۸ دستاورد مراکز علمی و کاربردی البرز در نمایشگاه پژوهش

کرج - رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز گفت: ۵۵۸ دستاورد توسط مراکز علمی کاربردی استان در نمایشگاه هفته پژوهش ارائه‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صاحب سادات حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که عصر سه‌شنبه که در حاشیه چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش استان برگزار شد، بابیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز دارای ۳۱ واحد فعال است، اظهار کرد: مراکز جامع علمی کاربردی البرز در ترم مهرماه سال جاری بالغ‌بر ۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو ورودی داشته‌اند.

وی تعداد دانشجوهای مراکز علمی کاربردی استان البرز را ۳۲ هزار نفر اعلام کرد و افزود: طی سال جاری سه مرکز جدید آموزش علمی کاربردی ورزش تابع اداره کل ورزش، مرکز نیروی انتظامی، مرکز صنعت آب و برق در البرز تشکیل داده‌شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی البرز  بابیان اینکه ۳۰ غرفه از مجموع غرفه‌های موجود در نمایشگاه هفته پژوهش استان البرز از آن مراکز علمی کاربردی است، گفت: ۲۱ مرکز علمی کاربردی در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

سادات حسینی تصریح کرد: ۵۵۸ دستاورد توسط مراکز علمی کاربردی استان در این نمایشگاه ارائه‌شده است از طرفی باید به این مهم نیز اشاره کرد که طی سال گذشته سه طرح به تولید انبوه رسیده است.

وی با اشاره به اینکه باید ایجاد تکنولوژی، بومی‌سازی، توسعه و ثبت تکنولوژی مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ کارگاه در حاشیه این نمایشگاه برپاشده است.

کد مطلب 4157258

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