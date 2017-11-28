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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

پژوهش های کاربردی در افزایش اشتغال و تولید به بخش خصوصی ارائه شود

پژوهش های کاربردی در افزایش اشتغال و تولید به بخش خصوصی ارائه شود

شیراز – رئیس اتاق بازرگانی شیراز خواستار ارائه پژوهش های کاربردی به بخش خصوصی اقتصاد استان فارس جهت استفاده در مسیر ایجاد اشتغال و افزایش تولید شد.

جمال رازقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز اتاق بازرگانی شیراز از حالت سنتی خارج شده است، گفت: اگر خواهان موفقیت بخش اقتصادی در استان فارس هستیم باید متناسب با پیشرفت های علمی و تخصصی روز جهان حرکت کنیم که در این راستا باید برخی از روش های سنتی را کنار گذاشت.

وی ادامه داد: توجه به مباحث علمی و پژوهشی در بخش اقتصاد بسیار مهم است که در این راستا شورای پژوهشی اتاق با حضور ۱۵ تن از استادان برجسته ملی تشکیل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز یادآور شد: اینکه بگوییم بخش اقتصادی و خصوصی استان از پژوهش های علمی حمایت نمی کند درست نیست زیرا آنچه که باید همواره مد نظر باشد کاربردی بودن مباحث علمی در اقتصاد است.

رازقی افزود: خوشخبتانه امروز شاهد حرکت های علمی، آموزشی و پژوهشی در اتاق بازرگانی هستیم ودر این مسیر نیز از پروژه های قابل استفاده از در بخش خصوصی حمایت می کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه اقتصاد امروز باید بر اساس مباحث علمی حرکت کند، گفت: نمی شود بدون استفاده از علوم مختلف در کسب و کار شاهد توسعه و موفقیت باشم زیرا امروز اگر قرار است در بحث صادرات با دیگر کشورهای جهان رقابت کنیم باید از علوم روز دنیا نیز استفاده کنیم.

کد مطلب 4157266

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