لیبرمن: ایران در سوریه حضور نظامی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو النور، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: اسرائیل اجازه تاسیس پایگاههای نظامی ایران در سوریه را نمی دهد.

وی همچنین اعلام کرد: ایران حضور نظامی در سوریه ندارد و برخی از مشاوران و کارشناسان ایرانی حضور دارند اما نیروهای نظامی ایرانی در اراضی سوریه بر عکس آنچه در این باره گفته می شود وجود ندارند و برخی از گروههایی که در کنار نظام سوریه می جنگند را مورد حمایت قرار می دهند.

لیبرمن مدعی شد: ایران استراتژی مشخصی دارد و آن ایجاد وکلایش در هر مکان است به طور مثال آنها در لبنان حضور فیزیکی ندارند اما از طریق حزب الله حضور دارند. آنها در یمن حضور ندارند اما از طریق حوثی ها حضور دارند. در سوریه نیز همین خط مشی دنبال می شود و آنها گروههایی از شیعیان عراقی، افغانستانی و پاکستانی را مورد حمایت قرار می دهند.

وی ادعا کرد که ماموریت رژیم صهیونیستی ممانعت از حضور ایران در نزدیکی مرزهای فلسطین اشغالی است.

وی مدعی شد: ایران به دنبال ایجاد بنادر دریایی و فرودگاه و پایگاه های نظامی در سوریه در کنار روسیه بود اما موفق به آن نشد.