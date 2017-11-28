به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سایتهای مختلف خبری از جمله سایتهای کشورهای امارات، قطر و عربستان از رای قطعی AFC مبنی بر لغو برگزاری بازی در زمین بی طرف و لزوم حضور تیم های اماراتی و عربستانی در قطر و ایران خبر داده اند، خبرگزاری آلمان خبر دیگری را منتشر کرده است.

خبرگزاری د.پ.آ به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده است که باوجود تاکید AFC بر لغو برگزاری مسابقات در زمین بی طرف، این حکم شامل بازی های نمایندگان ایران و عربستان نخواهد شد و تیم های این دو کشور در یک کشور بی طرف بازی خواهند کرد.

از سوی دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در بیانیه ای که امروز منتشر کرد، بر لزوم رفع مشکلات سیاسی بین سه کشور قطر، امارات و عربستان تاکید و اعلام کرد این کشورها باید مشکلات خود را برای برگزاری بازی های لیگ قهرمانان در زمین همدیگر برطرف کنند. در این بیانیه، نامی از کشور ایران نیامده است.

بخشی از بیانیه AFC به این شرح است: «کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته تا در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا سال ۲۰۱۸ بازی‌های بین باشگاه‌های کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر را طبق قوانین مسابقات و به شکل معمول برگزار کند. بر اساس توصیه کمیته برگزاری مسابقات AFC، کمیته اجرایی به ریاست چونگ مونگ گیو موافقت کرده که تمامی اعضا موظفند با دولت کشورشان مذاکره کنند تا اجازه لازم برای سفر باشگاه‌ها و تیم‌ها را بگیرند.

همچنین AFC از تصمیم کمیته برگزاری مسابقات حمایت کرده و قرار است نماینده‎ای سطح بالا به کشورهایی که نامشان برده شده بفرستد تا راه حلی برای مسابقات پیدا کنند و مسابقات به صورت عادی در خانه و بیرون از خانه برگزار شوند. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، که در این جلسه حضور داشت هم از برگزاری مسابقات به صورت عادی داخل و خارج از خانه استقبال کرد و مدعی شد فوتبال و سیاست باید از هم جدا باشند.»

باید منتظر ماند و دید سرانجام ماجرای میزبانی تیم های ایرانی و عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا به کجا می رسد.