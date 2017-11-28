فرمانداران جدید شهرستان های بندرگز و ترکمن معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، آیین تکریم و معارفه فرمانداران شهرستان های بندرگز و بندر ترکمن صبح چهارشنبه (هشت آذر) با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان برگزار می شود.

با حکم سید مناف هاشمی، استاندار گلستان، در جلسه شورای اداری شهرستان های بندرگز و ترکمن که با حضور علی اصغر طهماسبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان برگزار می شود ابتدا از زحمات و خدمات علی اصغر میرزایی فرماندار شهرستان بندرگز و عبدالحکیم فیروزی فرماندار شهرستان ترکمن تقدیر خواهد شد.

همچنین حسین احمدی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بندرگز و الیاس هیوه چی به عنوان سرپرست فرمانداری ترکمن معارفه خواهند شد.