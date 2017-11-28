دوهزارمیلیاردتومان سرمایه برای تکمیل طرح های صنعتی مرکزی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجیپور روز سه شنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک با اشاره به طرح رونق تولید اظهار داشت: در این طرح وظایفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای استانی ارجاع داده شد که عمدهترین و اصلیترین بخش آن رونق تولید به منظور صیانت از شرایط فعالیت و اشتغال بنگاههای کوچک و متوسط استانها بود.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به روندی که طرح رونق تولید در سال گذشته داشته امسال مسائل بازسازی، نوسازی و معادن هم به این طرح افزوده شده و بالغ بر ۲۵ جلسه در مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شد و در نتیجه از تعداد یک هزار و ۷۰۳ واحدی که در سامانه بهینیاب ثبتنام کرده بودند ۸۹۳ واحد به سیستم بانکی معرفی شدند و حدود ۷۲۳ میلیارد تومان به آنها تسهیلات تخصیص داده شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: باتوجه به شرایط کارشناسی در سیستم بانکی ۳۴۸ مورد از متقاضیان این طرح تائید شده و مبلغی حدود ۲۱۵ میلیارد تومان به آنها تخصیص داده شده است.
حاجیپور عنوان داشت: باتوجه به پیگیریهای انجام شده، از سوی بانکهای عامل تاکنون ۱۴۱ مورد از متقاضیان این تسهیلات در سال جاری ۹۶ میلیارد تومان دریافت کردهاند و علاوه بر این تعداد ۴۶ مورد هم از متقاضیان باقیمانده از سال گذشته مجاز به دریافت تسهیلات شدند و مبلغی حدود ۴۳ میلیارد تومان به آنها اختصاص داده شد.
وی بیان کرد: باتوجه به شرایط تاکنون با چند مشکل جدی در مسیر رونق تولید مواجه بودیم، در سال گذشته یک هزار و ۶۶ مورد پرداختی به مبلغ ۷۱۷ میلیارد تومان در سامانه بهینیاب داشتهایم اما باتوجه به تداوم یافتن این طرح و بروز اتفاقاتی اعم از تداخل زمانی با انتخابات و تغییر استانداران و همچنین دیرکرد فعالیت سایت بهینیاب درخواست داریم که سیستم بانکی با در نظر گرفتن زمان باقیمانده نسبت به ساماندهی پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی حدود ۱۰هزار واحد صنفی را در بر میگیرد که درخواست داریم با همان شرایط طرح رونق تولید مجاز به دریافت تسهیلات لازم شوند، همچنین باتوجه به تاکیدات وزیر مربوطه ثبتنامهایی برای معادن انجام شده اما برای طرحهای بالای ۶۰ درصد، بازسازی، نوسازی صنوف تولیدی و بخش معدن تسهیلات ۱۸ درصدی نمیتواند موثر واقع شود.
وی ابراز داشت: اداره کار در حال پیگیری اجرای طرحی تحت عنوان اشتغال فراگیر است که به نوعی با طرح رونق تولید همپوشانی دارد و به این سبب درخواست داریم در صورت امکان این دو طرح با یکدیگر ادغام شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: مقرر شده بود که آمار صادرات ما نسبت به سال گذشته حدود ۹۰ میلیون دلار افزایش داشته باشد که بر اساس آمار ارائه شده پیش از پایان سال این رقم محقق شده و استان مرکزی جزء استانهای پیشتاز در این زمینه بود، همچنین از ۵۰ طرح مهم وزارتخانه صنعت که ماهیت ملی داشتند سه طرح در استان مرکزی قرار داشت که تاکنون دو طرح محقق شدهاند و یک طرح باقی مانده تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
حاجیپور ادامه داد: استان مرکزی ۲۷۹ طرح نیمهکاره بالای ۶۰درصد دارد که بالغ بر دو هزار و ۷۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری لازم دارد تا معادل یک هزار و ۹۸۰ شغل ایجاد کند و این عوامل سبب میشود تا پنج محور درونزا، برونگرا، دانشبنیان، عدالتگرا و مردمی بودن اقتصاد مقاومتی محقق شود.
وی بیان کرد: در سال ۹۴ استان مرکزی در عرصه صدور گواهی تحقیق و توسعه رتبه ۲۸ کشوری را به دست آورد و این رتبه بسیار ضعیف بود که با تلاشهای مداوم توانستیم در سال ۹۵ به رتبه سوم دست یابیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۸ شرکت دانشبنیان در سطح استان مرکزی فعالیت دارند و در این زمینه رتبه پنج کشوری را به خود اختصاص دادهایم البته در زمینه دانشبنیان صنعتی رتبه پنجم و در عرصه دانشبنیان خدمات نوپا در مجموع رتبه دهم را به خود اختصاص دادهایم.
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