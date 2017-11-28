به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی زاده شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح نخستین جشنواره فعالان فضای مجازی در استان با اشاره به اهمیت فضای مجازی در این برهه زمانی اظهار کرد: ما در این عرصه سی سال عقب مانده‌ایم و در فضای ماهواره‌ای و پس از آن اینترنتی دشمن ما را مورد تهاجم قرار داده که اثرات آن در جامعه کاملا مشخص است.

وی تصریح کرد: دشمن به سرکردگی آمریکا و استکبار جهانی با تمامی عوامل بر علیه بیداری اسلامی متحد شده و با هر وسیله و ترفند سخت افزاری و نرم افزاری مضایقه نکرده و همت خود را برای مقابله با نظام اسلامی متمرکز نموده است.

جانشین فرماندهی سپاه عاشورا با اشاره به نقشه های شوم علیه ایران، اظهار کرد: در کشور شاهد فعالیت‌های متعدد در عرصه مجازی هستیم، اما آنچه در این بین مورد غفلت واقع شده ایجاد اتحاد و انسجام در راستای ارتقاء نیروهای ارزشی و اتقلابی در این عرصه است.

عباسقلی زاده با بیان اینکه سازمان بسیج فضای مجازی با همکاری فعالان این عرصه در استان پیشگام هم‌افزایی نیروهای موثر در این عرصه شده است، گفت: باید برنامه‌ و راهبردهای اثر گذار در مقابل دشمنان داشته باشیم.

وی ابراز داشت: در فضای مجازی از طریق سموم فکری گلوله باران می‌شویم و نمود آن را در جامعه به خوبی مشاهده می‌کنیم.

جانشین فرماندهی سپاه عاشورا تاکید کرد: مطلبی که در این زمینه حائز اهمیت است، انسجام، وحدت بخشی و توانمندسازی محتوای فضای مجازی در انواع موضوعات است که اهداف این جشنواره نیز قرار گرفته است.

عباسقلی‌زاده بیان کرد: کامل و مقبول‌ترین دین اسلام است و تبین کننده این دین اهل بیت(ع) هستند که خود غنی‌ترین منابع حیات بشری‌اند اما ما نتوانسته‌ایم از این منابع غنی بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به نحوه‌ی بهره‌مندی دشمن از فصای مجازی در عملیات‌های نظامی، اظهار کرد: در عراق و سوریه شاهد فعالیت‌های مجازی دشمن در جنگ حقیقی بودیم به این ترتیب که در یکی از عملیات دو بار از خط مقدم ما را به عقب فراخواندند که چرا فلان خط مقدم را خالی کرده‌اید در آنجا متوجه شدیم داعش در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره اعلام کرده‌اند که رزمندگان اسلام شهرها را خالی کرده و ما در ان مکان‌ها مسلط شده‌ایم، در واقع با حربه‌ی مجازی درصدد رسیدن به اهداف حقیقی نظامی بودند.