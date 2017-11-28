محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه همایش بزرگ سرمایه گذاری ایران، با محوریت سمنان از چهارم آذرماه در تهران برگزار شد، بیان کرد: در این همایش ۱۲هزار میلیارد تومان شامل سه میلیارد و ۱۲۴میلیون دلار و ۲۳۹ میلیون یورو تفاهم نامه سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران خارجی و سرمایه پذیران استان سمنان امضا شد.

وی افزود: در حوزه انرژی های نو ۲۰ میلیارد دلار، کشاورزی، دام و طیور ۶۱۰ میلیون دلار، صنعت، معدن ۶۷۵میلیون دلار و ۲۳۱ میلیون یورو، گردشگری یک هزار و ۶۵۴میلیون دلار و همچنین آبفار، آبفا و انتقال آب ۱۷۵ میلیون دلار تفاهم نامه سرمایه گذاری برای استان سمنان امضا شده است.

استقبال سرمایه‌گذاران بیش از حد نیاز استان سمنان

استاندار سمنان گفت: تفاهم نامه هایی که برای استان تنظیم شده بین سرمایه گذاران خارجی و سرمایه پذیران خواهد بود و چون میزان استقبال سرمایه گذاران از حد نیاز استان بیشتر بود، ۲۵استان دیگر نیز به این همایش دعوت شدند.

خباز افزود: ۳۸۰ پروژه با اعتبار ۴۰ میلیارد دلار توسط دیگر استان های کشور در این همایش ارائه شد.

وی بیان کرد: در قانون برنامه پنج ساله ششم آمده است که کشور باید سالانه ۶۵میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند تا رشد هشت درصد تحقق یابد که خوشبختانه همایش سرمایه گذاری علی رغم سمپاشی های بین المللی بیگانگان به خصوص ترامپ شاهد استقبال خوب سرمایه گذاران بودیم.

انعقاد ۵۲ تفاهم‌نامه بین سرمایه‌گذاران میهمان و سرمایه‌پذیران استان سمنان

استاندار سمنان با بیان اینکه در این همایش۵۲ تفاهم نامه بین سرمایه گذاران میهمان و سرمایه پذیران استان سمنان منعقد شد، تاکید کرد: در مجموع ۵۹ تفاهمنامه در حاشیه همایش سرمایه گذاری ایران، با محوریت استان سمنان منعقد شد که دستاورد بسیار خوبی محسوب می شود.

خباز افزود: یکی از بخش های ارائه شده در این همایش، حوزه گردشگری با اولویت گردشگری سلامت را شامل می شود که ۱۹ تفاهمنامه در این حوزه منعقد شد ارزش این تفاهمنامه های حوزه گردشگری به تنهایی یک هزار و ۶۵۴میلیون دلار قلمداد می شود.