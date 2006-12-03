رایزنی وزیر خارجه پاکستان با مقامهای عمانی درباره موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، خورشید محمود قصوری پیش از ترک مسقط در گفتگو با خبرنگاران گفت : در مذاکرات با مقام های سلطان نشین عمان موضوعات مورد اهمیت دو کشور خواه در زمینه اوضاع فلسطین، عراق یا مسئله هسته ای ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: اوضاع افغانستان و گفتگوهای پاکستان و هند از دیگر مسائل مورد بحث در این سفر بود و روابط دو کشور عمان و پاکستان در همه زمینه ها مستحکم و قوی است.

وزیر امور خارجه پاکستان جمعه گذشته برای دیداری رسمی وارد مسقط شد و در طول این سفر با وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورا و رئیس شورای وزیران سلطان نشین عمان بحث و گفتگو کرد.