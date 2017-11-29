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۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۵

مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه مطرح کرد:

تاسیسات اصلی گاز در زلزله آسیب ندیده/بیشترین آسیب به علمک‌ها بود

تاسیسات اصلی گاز در زلزله آسیب ندیده/بیشترین آسیب به علمک‌ها بود

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: بیشتر آسیب‌های وارده در زلزله استان از ناحیه علمک‌های گاز بوده و تاسیسات اصلی آسیب جدی ندیده است.

امیر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خسارات وارده به شبکه گاز مناطق زلزله زده استان گفت: در زلزله اخیر، خوشبختانه شبکه گازرسانی و همچنین تجهیزات مستقر در ایستگاههای TBS و CGS مقاومت خوبی از خود نشان داد و آسیب خاصی به این بخش مهم  از تاسیسات گازرسانی وارد نشد.

مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: بیشتر آسیب های وارده از ناحیه علمک های گاز بوده که عمدتا به دلیل تخریب دیوارهای مجاور علمک رخ داده است.

وی تصریح کرد: حسب بررسی های اولیه  کارشناسان فنی شرکت گاز علمک های گاز از دو قسمت TF (محل اتصال انشعاب به لوله اصلی شبکه) و شیرهای رزوه ای قبل از رگلاتور بیشتر دچار آسیب دیدگی شده‌اند.

مرادی گفت: همچنان بررسی و آسیب شناسی دقیق شبکه و تاسیسات گازرسانی به منظور افزایش مقاومت این تجهیزات در برابر حوادث احتمالی، در دستور کار شرکت گاز استان کرمانشاه قرار دارد.

کد مطلب 4157564

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