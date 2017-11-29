پایش زیست محیطی ۱۴۵واحد صنعتی تولیدی و خدماتی در آبیک

اکبر کشت پرور در خصوص اقدامات صورت گرفته اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامه های تدوین شده اداره کل حفاظت محیط زیست استان در راستای انجام هرچه بهتر اهداف سازمانی اقدامات چشمگیر وموثر در تمامی حوزهای محیط طبیعی، محیط انسانی وآموزش وتنویر افکار عمومی انجام گرفت.

کشت پرور در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش گفت: ۳۰دوره آموزشی توسط کارشناسان حوزه محیط طبیعی و محیط انسانی برای سنین وافراد مختلف اعم از کودکان پیش دبستانی۱ دوره، دانش آموزان۸دوره، شهرداران و دهیاران ۶ دوره، شوراهای اسلامی شهرو روستا۶ دوره و صنعت وخدمات ۲دوره برگزار شد وآموزش هایی برای عموم در غالب برنامه های همایش وپخش فیلم سبز و پاکسازی و تورهای طبیعت گردی در مکان های مختلف شهرستان انجام شد.

وی در مورد حوزه نظارت وپایش بر واحدهای صنعتی و تولیدی افزود: ۱۴۵مورد پایش ونمونه برداری از واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی انجام شد که ۷۰مورد از نمونه های حاصل از پایش نشان از آلودگی داشته و پیرو آن با موارد آلاینده برابر قانون عمل شد، ۳۲مورد اخطاریه به واحدهای آلاینده صادر شد و۲مورد به دادگاه معرفی شد و۲ تصفیه خانه فاضلاب احداث و۳تصفیه خانه بهسازی و اصلاح و لایروبی، نصب سیستم هوادهی، کلرزنی و... انجام پذیرفت وواحدهایی که نمونه برداری آنها نشان از آلایندگی داشت بعد از اخطار نسبت به رفع آلودگی آنها اقدام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک در خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی اظهار کرد: با توجه به بازدید های مستمر از واحدهای دارای پسماندصنعتی اکثریت واحدها نسبت به انتقال پسماند به جایگاه مجاز اقدام کرده و عقد قرارداد برای انتقال پسماند با واحدها توسط شرکتهای مجاز صورت گرفته است.

کشت پرور از اقدامات صورت گرفته در حوزه شکار وصید گفت: ۱۰فرد متخلف به جرم شکار وشروع به شکار توسط مامورین یگان حفاظت دستگیر شدند و ۸ مورد احیاء و رهاسازی حیات وحش انجام شد.