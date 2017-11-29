افغانستان صدور مجوز حمل سلاح را از سر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که پس از بازنگری تبصره صدور مجوز حمل سلاح در شورای امنیت ملی این کشور؛ صدور مجوز حمل سلاح پس از ۲ سال وقفه از سر گرفته شده است.

هدف از تصویب صدور مجوز حمل سلاح، استفاده مشروع شهروندان افغانستانی از سلاح برای دفاع از خود است.

اطلاعیه وزارت کشور افغانستان می افزاید: سلاح‌های دارای مجوز صرفا برای محافظت شخصی استفاده خواهند شد.

براساس بند هفتم این تبصره، دفاع مشروع شخصی در چنین حالاتی تعریف شده است: دفاع در برابر حمله و تعرض، دفاع متناسب با خطر تهدیدکننده، دفاع تنها برای رفع خطر، دفاع در برابر عمل مغایر قانون و غیرعادلانه.

در این تبصره آمده است اگر سلاح‌های دارای مجوز در موارد غیر از موارد مذکور استفاده شوند، مجوز حمل آنها باطل و با دارندگان آنها برخورد قانونی خواهد شد.

براساس تبصره صدور مجوز حمل سلاح، متقاضیان حق درخواست صدور مجوز حمل سلاح‌های دارای گلوله‌های با قطر ۷.۶۲ میلیمتر و ۹ میلیمتر را دارند. برای حمل سلاح‌های سنگین‌تر مانند «پ‌ک» و «آرپی‌جی» مجوز صادر نمی‌شود.

در این تبصره تاکید شده که افراد دارای مجوز حمل سلاح حق استفاده از لباس فرم نیروهای امنیتی و دخالت در امور نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ندارند.

همچنین هر فرد حق درخواست صدور مجوز حمل یک قبضه سلاح را دارد و کسانی که بیشتر از یک سلاح داشته باشند، باید آن را به دولت افغانستان تحویل دهند.