۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۲

«احمد الأسدی» سخنگوی حشدشعبی عراق از پست خود استعفا داد

«احمد الأسدی» اعلام کرد که پس از ۳ سال قبول مسئولیت به عنوان سخنگوی حشد شعبی عراق، اکنون از پست خود استعفا داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «احمد الأسدی» سخنگوی حشد شعبی از پست خود استعفا داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: با گذشت سه سال از قبول مسئولیت به عنوان سخنگوی حشد شعبی، از پست خود استعفا می دهم.

الأسدی اعلام کرد که از این پس مواضعش، بیانگر مواضع رسمی حشد شعبی عراق نیست.

وی گفت: حشد شعبی به عنوان یک ساختار نظامی در عراق باقی خواهد ماند و وارد مباحث انتخاباتی نخواهد شد؛ هرکس که قصد مشارکت در انتخابات پارلمانی را داشت باید از حشد شعبی استعفا دهد.

الأسدی افزود: امروز حشد شعبی به بخشی از نیروهای مسلح عراق تبدیل شده است.

    • lolo RU ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
      اصلا این خاصیت عربهاست که دقیقه 90 صحنه رو خالی میکنند...حماسه عاشورا...و کوفیان....حماسه مختار...جنگ خیبر همه به رسول الله گفتند شکست خوردیم....و...سعد حریری...وحالا...این بنده خدا!!خدا خیرکنه!!

