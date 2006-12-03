برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در بیرمنگام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی امام رضا(ع) در بیرمنگام، در این مراسم که با استقبال علاقمندان به اهل بیت(ع) همراه بود حجت الاسلام معزی نماینده مقام معظم رهبری در انگلستان و رئیس مرکز اسلامی انگلیس سخنرانی کردند .

سخنرانان با بیان گوشه هایی از وضعیت تاریخی دوره امام رضا(ع) در بخشی از سخنان خود ضمن بیان حدیث سلسلة الذهب اهمیت اعتقاد به توحید و اهل بیت(ع) را در همه زمانها به ویژه در عصر حاضر بر شمرده و بر ضرورت دوری از گمگشتی روحی تأکید کردند .

در این مراسم گروه تواشیح نورالمصطفی به اجرای برنامه پرداخته و مداحی نیز برای حاضران اجرا شد .

مؤسسه فرهنگی امام رضا(ع) در بیرمنگام انگلیس مؤسسه ای غیر انتفاعی است که با کمکهای مردمی اداره می شود . این مؤسسه در ماه مبارک رمضان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است .