استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق همه کشورها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری د .پ . آ، سرگئی ایوانف وزیر دفاع و معاون نخست وزیر روسیه بار دیگر تاکید کرد که هر کشوری حق استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را دارد؛ در عین حال وزیر دفاع روسیه خواستار اعتماد سازی ایران برای جامعه بین المللی شد.

ایوانف در گفتگو با شبکه الجزیره افزود: علاوه بر قدرت های هسته ای جامعه جهانی هم باید از برنامه هسته ای ایران اطمینان حاصل کند و تضمین داده شود که هیچ کشور دیگری در صدد داشتن برنامه های تسلیحات هسته ای نیست.

وی از ایران درخواست کرد که تا غنی سازی را متوقف کند و زمینه ای برای آغاز گفتگوها فراهم آید.

وزیر دفاع و معاون نخست وزیر روسیه گفت : ایران حداقل می تواند غنی سازی اورانیوم را به شیوه ای که در حال حاضر سانتریفیوژها کار می کنند، انجام دهد.

وی حرکت ایران برای تعلیق را برای خروج از وضعیت مشکل کنونی راهبردی ارزیابی کرد.