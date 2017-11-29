رضایت ۸۸.۷ درصدی مخاطبان از کیفیت کتابهای عرضه شده

بهزاد مریدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از آغاز نمایشگاه شانزدهم تیم نظرسنجی در سالن های این رویداد مستقر بودند گفت: این افراد نظر مخاطبان و بازدیدکنندگان را جویا شده و با برگه هایی که در اختیار آنان می گذاشتند به جمع آوری آرا پرداختند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس با اعلام اینکه نمایشگاه کتاب فارس که رتبه بندی استان های برگزارکننده ظرف ۲ سال اخیر دارای جایگاه بالایی است اعلام کرد: آرا مخاطبان هم این موضوع را صحه می گذارد به نحوی که ۸۸.۷ درصد میزان رضایت مندی مخاطبان از کیفیت کتاب های عرضه شده را حکایت می کند.

وی با یادآوری اینکه ۸۵۰ ناشر در شانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس حضور داشته، گفت: شب گذشته(سه شنبه) استقبال بازدیدکنندگان به حدی بود که پیش از موعد پیش بینی شده بن کارت های خرید کتاب به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس از ۲ تا ۷ آذرماه جاری به میزبانی شهرک گلستان برگزار شد.