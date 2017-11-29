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۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

سناتور آمریکایی: ابایی از جنگ با کره شمالی نداریم!

سناتور آمریکایی: ابایی از جنگ با کره شمالی نداریم!

عضو جمهوریخواه مجلس سنا آمریکا مدعی است اگر اوضاع تغییر نکند، آمریکا از جنگ با کره شمالی اجتناب نخواهد کرد و مسئول این درگیری نیز پیونگ یانگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی با لحنی تهدیدآمیز مدعی شد اگر اوضاع تغییر نکند، درگیری با کره شمالی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: اگر جنگی اتفاق بیفتد، تنها مسبب آن کره شمالی خواهد بود و ما هم اگر اوضاع تغییر نکند، ابایی از جنگ نداریم. من و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، هیچ‌کدام خواهان جنگ نیستیم اما نمی توانیم اجازه بدهیم رهبر کره شمالی توانایی حمله به آمریکا را پیدا کند.

ادعاهای جدید گراهام، واکنشی است به تازه‌ترین آزمایش موشکی پیونگ یانگ که بامداد امروز چهارشنبه انجام شد و قرار است شورای امنیت هم برای پاسخگویی به آن، در ادامه همین روز جلسه‌ای اضطراری برگزار کند.

این درحالی است که پیونگ یانگ با موفقیت ‌آمیز خواندن این آزمایش، هشدار داد: از این پس، همه نقاط خاک آمریکا در تیررس موشک‌های کره شمالی خواهد بود.

کد مطلب 4157737
مریم خرمایی

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