توصیه های احتمالی گروه تحقیق عراق به دولت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این توصیه های احتمالی را می توان در سه محور به شرح زیر خلاصه کرد.

* عقب نشینی

پیش بینی می شود گروه تحقیق درباره عراق به دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا توصیه کند که بخش بزرگی از نیروهای نظامی آمریکا را با فرا رسیدن آغاز سال 2008 میلادی از عراق خارج کند اما این زمان به معنای تعیین مهلت معینی برای خروج این نیروها نخواهد بود بلکه رسیدن به این هدف بستگی به تحولات اوضاع در عراق خواهد داشت.

از وزارت دفاع آمریکا خواسته خواهد شد تا از بین 140 هزار نظامی آمریکایی مستقر در عراق، 15 تیپ جنگی را خارج و حدود 70 هزار نظامی از جمله نیروهای واکنش سریع، مربیان آموزشی و کارشناسان لجستیکی را در عراق نگهدارد.

* استراتژی

تغییر نقش ارتش آمریکا از جنگی به پشتیبانی از جمله دیگر توصیه های احتمالی گروه تحقیق عراق خواهد بود که در این چارچوب ممکن است نظامیان آمریکایی از آغاز ژانویه آینده برای بهبود عمکرد نیروهای عراقی وارد صفوف این نیروها شوند.

* دیپلماسی

پیش بینی می شود که گروه تحقیق عراق به دولت آمریکا تکیه بر یک دیپلماسی فعال در خاورمیانه را بویژه از طریق اجرای تماس های مستقیم با ایران و سوریه توصیه کند و در آغاز ممکن است تماس هایی در چارجوب برگزاری اجلاسی منطقه ای درباره عراق یا مذاکرات صلح فراگیر در خاورمیانه مشمول بر درگیری اسرائیل و فلسطینی ها صورت گیرد اما این امر باید در مرحله بعدی به مذاکرات مستقیم با دمشق و تهران تبدیل شود.

گروه بررسی عراق در ماه مارس سال جاری به ریاست "جیمز بیکر" وزیر خارجه اسبق آمریکا و "لی هاملتون" نماینده سابق حزب دموکرات این کشور تشکیل شد. این گروه دارای پنج عضو دموکرات و پنج عضو جمهوری خواه است.