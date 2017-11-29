میزبانی از کاشان گرفته شد/ برگزاری مسابقات در سالن مجموعه آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با عنایت به مذاکرات فراوان صورت گرفته و دو جلسه ملاقات حضوری مسئولان ارشد فدراسیون کشتی با مدیران سیاسی و ورزشی شهر کاشان و در نهایت در نظر گرفتن مهلت پایانی، برای فراهم آوردن شرایط میزبانی از سوی مدیریت این شهرستان، امکان تحقق این میزبانی میسر نشد.

توسعه کشتی کشور از برنامه های اصلی سازمان مدیریت کشتی کشور بوده و همواره تلاش کرده است با کمترین درخواست، میزبانی را به مناطق مختلف کشور واگذار نماید، لذا ضمن قدردانی از مردم عزیز شهر تاریخی و مذهبی کاشان، شهرداری کاشان بویژه شهردار محترم، نیروی انتظامی این شهرستان و مسئولان هیئت کشتی این شهر که با کمک برخی خیرین، تمام تلاش خود را برای برعهده گرفتن میزبانی این رقابت ها بکار بستند، از آنجا که در فاصله یک هفته ی مانده به آغاز مسابقات، فدراسیون می باید نسبت به نهایی کردن شهر میزبان (علی رغم گذشت بیش از دو هفته و گرفتن فرصت های بسیار) اقدام کند، بدینوسیله سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران، بعنوان محل برگزاری رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه انتخاب شد.

امید می رود شهر کاشان و مردم صاحب فرهنگ و صمیمی این شهر، که در مرحله ی فینال رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور، علی رغم برخی نواقص، تلاش کردند میزبانی مناسب در این مسابقات باشند، در آینده میزبانی یکی از تورنمنت های مهم بین المللی کشتی ایران را برعهده گیرند.