خطرات استفاده از لنزهای اجاره ای در آرایشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود جباروند روز چهارشنبه در نشست خبری بیست و هفتمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران که قرار است از ۱۳ تا ۱۷ آذر ۹۶ در مرکز همایش های رازی برگزار شود گفت: عفونت های چشمی دارای منشاء ویروسی، میکروبی و قارچی هستند که نوع ویرسی آن از شیوع بیشتری برخوردار است.

وی با بیان اینکه عفونت های میکروبی چشم ناشی از آسیب قرنیه یا مصرف لنزهای تماسی یا بیماری هایی است که قبل از تجویز لنز توسط چشم پزشک تشخیص داده نشود.

رئیس انجمن چشم پزشکی ایران ادامه داد: تشخیص به موقع عفونت های چشمی منجر به این خواهد شد که بیمار بین ۳ تا ۶ ماه تحت درمان قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه کسی که می خواهد از لنز تماسی استفاده کند حتما باید توسط چشم پزشک معاینه شود، تصریح کرد: استفاده از لنز تماسی تنها در صورت تایید چشم پزشک مجاز خواهد بود. این در حالی است که خیلی از مردم مستقیما به عینک ساز، آرایشگاه و یا داروخانه ها مراجعه و نسبت به تهیه لنزهای تماسی اقدام می کنند که می تواند این روش استفاده از لنزهای تماسی برای آنها مشکلات چشمی ایجاد کند.

جباروند تاکید کرد: یکی از عوارض استفاده نادرست از لنزهای تماسی، ایجاد عفونت های چشمی است که منجر به کدر شدن و سوراخ شدن قرنیه می‌شود که می تواند دید افراد را مختل کند.

رئیس انجمن چشم پزشکی ایران اظهار داشت: سالم بودن لبه پلک و سطح کره چشم از جمله شرایطی است که می تواند فرد برای استفاده از لنز تماسی اقدام کند.

وی همچنین به مردم توصیه کرد: به هیچ عنوان از لنزهای تماسی افراد دیگر که به عنوان «لنزهای اجاره ای» در آرایشگاه ها وجود دارد استفاده نکنند چون عوارض خیلی خطرناکی به همراه دارد.

جباروند در خصوص حضور اپتومتریست ها در مطب چشم پزشکان اظهار داشت: اپتومتریست ها می توانند زیر نظر چشم پزشک همکاری کنند تا در صورت معاینه چشمی افراد و مشخص شدن اینکه هیچ عارضه چشمی ندارد او را برای تجویز لنز و عینک به اپتومتریست ارجاع دهند.

رئیس انجمن چشم پزشکی ایران در ارتباط با اینکه گفته می‌شود در ماههای اخیر با کمبود تجهیزات چشم پزشکی در بیمارستانها مواجه شده ایم، گفت: کمبود تجهیزات چشم پزشکی در برخی بیمارستانها به دلیل کاهش قدرت خرید بیمارستانها اتفاق افتاده است.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه بیمه ها مطالبات بیمارستانها را پرداخت نمی کنند و شرکت های تجهیزات پزشکی تنها به صورت نقدی با بیمارستانها همکاری دارند در نتیجه بیمارستانها توان خرید تجهیزات پزشکی را ندارند.

جباروند در عین حال تاکید کرد: البته در این ۴ سال اخیر تجهیزات چشم پزشکی گران نشده است.

در ادامه دکتر حیدر امینی دبیر علمی کنگره انجمن چشم پزشکی ایران گفت: این کنگره به مدت ۴ روز با حضور ۱۹ مهمان خارجی از آمریکا، انگلستان، فرانسه، سنگاپور و ترکیه برگزار می‌شود.

وی افزود: در روز اول برنامه های فوق تخصصی با حضور مهمانان خارجی دنبال می‌شود و در روزهای بعد نیز سخنرانی هایی را با حضور مهمانان خارجی خواهیم داشت. همچنین در خلال برگزاری این کنگره شاهد برپایی ۱۱ سمپوزیوم و ۳۰ کارگاه خواهیم بود.

به گفته امینی برنامه چشم پزشکان جوان و برنامه پرستاری چشم از دیگر بحث های این کنگره است.