ادبیات را نباید امری تشریفاتی تلقی کرد

به ‌گزارش خبرگزاری مهر ، وی که در نشست رونمایی نود وسه عنوان کتاب دفاع مقدس ، صبح امروز در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ‌های دفاع مقدس سخن می گفت ، با بیان این مطلب افزود : در حوزه کتاب به ‌طور مطلق و ازجمله کتاب دفاع مقدس هم باید به فرهنگ کتابخوانی در کشور اهمیت داده شود . در حالی‌ که چیزهایی هستند که ما را منصرف می ‌کنند و احساس می‌ کنیم دیگر به کتاب نیاز نداریم ، مثل تلویزیون ، سینما ، مطبوعات و اینترنت .

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تصریح اینکه نوشتن درباره‌ دفاع مقدس هنر است ، یادآور شد : ادبیات دفاع مقدس در عین حال که به ‌سوی حفظ هویت ملی یک سمت ‌گیری و جریان است ، اما خاستگاه اصلی آن ادبیات تعلیمی و دینی است.

سردار باقرزاده در ادامه به بیان برخی آسیب‌ها در حوزه ادبیات دفاع مقدس پرداخت و گفت : عده ‌ای گمان می‌کنند که ما برای اثبات پیوند دین و دفاع مقدس حتما باید مطالب محیر‌العقول بگوییم و یا بنویسیم ، در حالی‌ که نیازی به چنین کاری نیست. از سوی دیگر نباید دچار و گرفتار نوعی کتمان حق و یا ناچیز جلوه دادن شایستگی ‌های مدیران جنگ و آنهایی که بحران را اداره کرده‌ اند، بشویم . نباید نقش ممتاز کسانی را که در شرایط سخت دوران جنگ بودند، کم ‌رنگ کنیم .

وی اظهار داشت : تفکیک نکردن آثار اثربخش و غیر اثربخش نیز بحث مهمی است . البته در این حوزه تقریبا می ‌توانیم مدعی شویم که مشکلی نیست ، اما برخی از آثار دفاع مقدس در عین شیوانویسی از غنای کافی برخوردار نیستند و این انتظار را از نویسندگان خوب کشور داریم که در این مجاهدت علمی تلاش و آثاری را به جامعه اسلامی تقدیم کنند که مثل نسخه‌ پزشکی حاذق ، شفابخش باشد.

او افزود : متاسفانه نبود سازماندهی مناسب در سطح کشور و کم ‌رغبتی رزمندگان به بیان خاطرات و نیز کم ‌اطلاعی برخی از نویسندگان که جنگ را درک نکرده‌اند، موجب شده تا آثاری بیشتر مبتنی بر تخیل شکل بگیرند ، به ‌نحوی که وقایع حقیقی تخریب شوند. باید این گسست اطلاعاتی درست شود.

باقر زاده سپس به تعداد آثار منتشرشده اشاره کرد و گفت: امسال از 93 عنوان کتاب رونمایی می ‌کنیم. در حوزه‌ راهیان نور 28 عنوان (که 30 عنوان گزارش شده است )، در حوزه‌ خاطره 25 عنوان، در حوزه شعر 15 عنوان، زندگینامه داستانی 7 عنوان، رمان 6 عنوان، کودک و نوجوان 4 عنوان - که در این زمینه همه‌ نویسندگان کشور باید احساس تکلیف کنند - ترجمه 4 عنوان، پژوهش ادبی 2 عنوان و مجموعه داستان نیز 2 عنوان منتشر شده ‌اند ، از این تعداد 70 عنوان توسط نشر صریر و 23 عنوان هم توسط ناشران خصوصی چاپ شده ‌اند .