شناخت ما از حوزه های معرفتی کشورهای مسلمان اندک است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر احمد موثقی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت : از نظر تاریخی مطالعات خوبی در این زمینه مخصوصا قبل از تکوین دولتهای جدید خاورمیانه صورت گرفته اند. اما در مورد سالهای اخیر کتابهای چندانی ترجمه و یا تالیف نشده اند . کتابهای ترجمه شده در این زمینه نیز بسیار محدود هستند. از جمله کتابهایی که از هشام شرابی ترجمه شده قابل ذکر است.

مترجم کتاب پدرسالاری جدید در ادامه افزود : عمده کتابها ومخصوصا مجلات و مقاله هایی که در مورد کشورهای مسلمان به چاپ می رسند ، بیشتر شامل مباحث سیاسی جاری در این کشورها هستند و آنچه کمتر به آن پرداخته شده مباحث اندیشه و حوزه تفکر کشورهای منطقه است .

دکتر موثقی اظهار داشت : شناخت اندیشه سیاسی کشورهای پیشرفته اسلامی از جمله ترکیه ، هند ، مالزی ومصر اهمیت زیادی دارد .

دکتر موثقی معتقد است با شهادت آیت الله مطهری و با توجه به اینکه حوزه های ما یا در حال و هوای سنت سیر می کنند و یا اینکه درگیر کارهای اجرای اجرایی شده اند ، خلای فکری فلسفی کاملا احساس می شود .

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: به دلیل شرایط اجتماعی و از جمله توسعه نیافتگی و وجود برخی جریانات بنیادگرا در حوزه قدرت ، عمده توجه برخی از متفکران ما به گرایشهای بنیادگرا در جهان اسلام بوده است و ترجمه آثاری از سید قطب و سایر بنیادگرایان در همین راستا ارزیابی می شود.

دکتر موثقی در پایان بر شناخت ومعرفی متفکران اصلاح طلب و نوگرا در دنیای اسلام و تقویت چنین گرایشهایی در ایران تاکید کرد.