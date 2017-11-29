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۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

همایش پیشگامان وحدت اسلامی در بجنورد برگزار می‌شود

همایش پیشگامان وحدت اسلامی در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری همایش پیشگامان وحدت اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی استان در بجنورد خبر داد.

حجت‌الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) که هفته وحدت نام‌گذاری شده، همایش پیشگامان وحدت اسلامی در بجنورد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام خادمی افزود: این همایش روز شنبه ۱۱ آذرماه جاری با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از علمای شیعه و سنی خراسان شمالی در محل مجتمع لاله بجنورد برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: بهترین الگوی ما حضرت محمد (ص) رحمت اللعالمین است که وسعت رحمت و تواضع این پیامبر در حدی است که ایشان تمام طبقات جامعه را می‌دیدند و به حرف‌های کنیز، غلام، بچه، بزرگ و کوچک گوش می‌دادند.

وی افزود: دشمن‌شناسی باید بین مسلمانان وجود داشته باشد و خوشبختانه اکنون مسلمانان دنیا از اتحادی که در دین دستور داده‌شده، پیروی می‌کنند.  

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی عنوان کرد: امیدواریم روزی برسد که مسلمانان بیدار شده و دشمنان واقعی خود را بشناسند و مانع از رسیدن آنان به اهدافشان شوند.  

حجت‌الاسلام خادمی تأکید کرد: مسئولیت مقابله با دشمنان افراطی و تکفیری مسئولیت امت اسلامی است و باید تلاش کنیم که به سمت یکپارچگی امت اسلامی برویم.

 وی با اشاره به اینکه مسلمانان اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر هستند گفت: بزرگ‌ترین مشکل مسلمانان گروه‌های تکفیری است که مقابله با این جریان‌های تکفیری مستلزم حفظ وحدت بین شیعه و سنی است.

کد مطلب 4157977

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