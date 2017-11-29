پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به جشنواره بین المللی تئاتر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی در آستانه برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در پیام کوتاهی تئاتر کودک و نوجوان را تئاتری که دغدغه امروز و فردا را دارد، دانست.

در پیام مهدی شفیعی آمده است: تئاتر، اندیشه است و اندیشه می­آفریند. روزی دانش آموزی است که شادمانه، شوقِ آموختن دارد و روزگاری، آموزگاری که فروتنانه، شورِ بخشیدن. تئاتر، با دیگران، تئاتر است و این دیگران، جمعیت جهان است. هنری که به هر رنگ و نژاد و زبان، به اجابت آرزوهای آدمی، ایمان دارد.

بیست و چهارمین جشنواره ی بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، تجلی تئاتری است که به دیگران می اندیشد. تئاتری که دغدغه ی امروز و فردای مخاطبان خویش را دارد. مقصد آن، نه مجال کوتاه جشنواره که راه دور و درازی است که هر آینه آغاز آن، همتی است در قامت خواستن که به یمن تعقل، تلاش و همراهی به توانستن می رسد.

این جشنواره جستجوگر دغدغه هایی است که بی هیچ درنگی، باید دیده و شنیده شوند و به غنیمتِ گونه­های نمایشی و در همراهی شگردها و شیوه های نوین آموزشی، بازپروری شوند و به عنوان الگوهای اجتماعی در حوزه ی کودک و نوجوان، معرفی گردند. شرط نخست تحقق این آرمان، همقدمی خانواده ها در مسیر روشن اعتماد آفرینی و شوق بخشی تئاتر است و درک و پذیرش دنیای کودکان که بی هیچ پیرایه­ای باید که همراهش شد.

پاییز امسال رخداد مصیبت بار زلزله را با خود به شهرهای پرخاطره مقاومت و دفاع آورد و برخی از هم میهنان شریف ما را با درد و اندوه آزرد. این آزردگی و به ویژه تلخی هایی که بر کودکان عزیز این شهرها حادث شد قلب ایران را به درد آورد. باامید به سلامت و آرامش این هموطنان شریف، آرزومندم در این دوره از جشنواره، اهتمام هنرمندان بر خلق آثاری با مضامینی از ارزش های تربیتی و آموزشی متمرکز شود تا با شناخت دنیای شگفت کودکان و به کارگیری شیوه های نوین نمایشی، نگارگر آرزوها و امیدها و سرمایه های میهن مان گردد. دستمریزاد به همدان و مردمان خردمندش که میزبان بی دریغ تئاتر بوده اند و فروتنانه از هنرمندان، گروه های نمایشی، داوران، پیشکسوتان، عوامل اجرایی، مدیران ارجمند استان و کشور قدردانی می نمایم.

مهدی شفیعی

مدیر کل هنرهای نمایشی