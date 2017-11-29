قانون جامع خدمات ایثارگران اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز ولی زاده ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران استان با بیان اینکه دولت توجه ویژه ای نسبت به رفع مشکلات جامعه ایثارگری دارد افزود: مشاورین امور ایثارگران دستگاههای اجرایی ضمن تعامل با مدیران دستگاهها، زمینه اجرای هرچه بهتر قانون جامع خدمات به ایثارگران را فراهم کنند.

وی برگزاری منظم جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پرداخت معوقات خانواده های معظم شهدا در فرودین ماه سالجاری به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان و توجه و تمرکز بر اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص ایثارگران از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید در جهت رسیدگی به مشکلات جامعه ایثارگری عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه بر لزوم خدمات رسانی مطلوب و رفع مشکلات ایثارگران تاکید کرد و افزود: هدف مسئولان و مدیران باید هموار کردن مسیر خدمت رسانی مطلوب و رفع مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری باشد.

نادر صفرزاده با اشاره به اینکه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره خدمت رسانی به ایثارگران را مورد تاکید قرار داده اند، افزود: به تعبیر حضرت امام (ره) نباید خانواده های معظم شهدا و ایثارگران برای رفع مشکلاتشان در پیچ و خم نظام اداری گرفتار شوند، لذا رسیدگی به مشکلات ایثارگران یک اولویت و یک تکلیف بری همه مدیران و مسئولان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی همچنین شناسایی ایثارگران موفق در حوزه کسب و کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: در واحدهای تولیدی و صنعتی، ایثارگرانی هستند که در کارشان بسیار موفق هستند که لازم است این افراد را شناسایی و بعنوان یک الگو برای جامعه معرفی کنیم.

ضرورت ارتقای سطح تحصیلات و توانمندی های مهارتی ایثارگران و در نظر گرفتن برخی تسهیلات و مشوق ها برای ورود و فعالیت موفق تر ایثارگران در حوزه کسب و کار از دیگر موارد مورد تاکید صفرزاده در این جلسه بود.

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری نیز در این جلسه با بیان رشادت ها و ایثارگری های شهدا و جانبازان و رزمندگان در صیانت از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، گفت: باید این حماسه ها و این روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های جوان منتقل شود.

علی پیام با اشاره به اینکه رمز بقای انقلاب اسلامی، همین روحیه جانفشانی و ایثار است و اگر این نباید کشور آسیب خواهد دید نیز گفت: مردم فداکار و غیرتمند آذربایجان غربی همواره و در تمام صحنه ها، با جان و دل از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کرده اند و امروز نیز شاهد هستیم که در این راه، استان آذربایجان غربی شهید تقدیم انقلاب می کند.

در این جلسه تعدادی از مشاورین امور ایثارگران دستگاهها و فرمانداریهای استان نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند.

روحی مشاور ایثارگران سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، مطلبی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، خبازی مدیرکل امور اداری و مالی استانداری و فعال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز در این جلسه حضور داشتند.