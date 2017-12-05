اصغر نوری نویسنده، مترجم و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «اتللو به روایت یاگو» به خبرنگار مهر گفت: نمایش «اتللو به روایت یاگو» قرار است در جشنواره «بونته بونه» که از ۱۴ تا ۱۹ آذرماه مصادف با ۵ تا ۱۰ دسامبر در کشور آلمان برگزار می شود، به صحنه برود که ۹ دسامبر تاریخ اجرای این نمایش خواهد بود.

وی ادامه داد: امسال بیست و هفتمین دوره از این جشنواره برگزار می شود که من پیش از این ۲ نمایش دیگر با عنوان های «هملت به روایت هوراشیو» و «بازی» را در این فستیوال اجرا کرده بودم. نمایش «اتللو به روایت یاگو» نوشته خودم است و براساس نمایشنامه «اتللو» شکسپیر به نگارش درآمده است. غزاله رشیدی و خودم بازیگران این نمایش هستیم و حسین آگنج نیز به عنوان آهنگساز در کنار ما حضور دارد.

نوری یادآور شد: این نمایش در ادامه کار گروه تئاتر «۸۸» روی متون شکسپیر است و در واقع پنجمین تجربه ما در این زمینه محسوب می شود. شیوه کار ما در این پروژه به این شکل است که نمایشنامه های شکسپیر را به شیوه روایی و با استفاده از تکنیک های تئاتر ایرانی مثل نقالی و پرده خوانی با حضور ۲ بازیگر که داستان را روایت می کنند به صحنه می بریم.

این مترجم درباره چگونگی روایت این آثار بیان کرد: در اجرای این آثار همیشه راوی نمایش یکی از شخصیت های فرعی اما تاثیرگذار مثل یاگو در نمایشنامه «اتللو» و هوراشیو در «هملت» است. در نمایش «اتللو به روایت یاگو» از موسیقی ایرانی و ساز ایرانی به صورت زنده استفاده می شود و من نیز علاوه بر اجرا از ابتدا تا انتهای نمایش ساز سه تار می نوازم و غزاله رشیدی نیز نقش دزدمونا را بازی می کند.

کارگردان «ریچارد سوم اجرا نمی‌شود» در پایان درباره دیگر فعالیت هایش متذکر شد: قرار است اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ رپرتواری از این آثار را در تماشاخانه سنگلج به صحنه ببرم که بر این اساس قرار است سه نمایش «هملت به روایت هوراشیو»، «شاه لیر به روایت ادموند» و «اتللو به روایت یاگو» در قالب یک اجرای اپیزودیک و به شکل یک نمایش واحد اجرا شوند.