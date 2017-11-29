به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا ی شهر همدان که پیرامون فعالیت فرهنگسراها برگزار شد، با اشاره به اینکه باید برنامه های فرهنگسراها به درستی تعریف و اجرا شود، افزود: باید تعریف مشخصی از برنامه ها و فعالیت فرهنگسراها داشته باشیم.

سلماسی با اشاره به جایگاه حوزه فرهنگی در جامعه اظهار داشت: استفاده از ظرفیت سمن ها، تشکل های مردمی و فرهنگیان در حوزه نهادینه کردن مباحث فرهنگی برای مدیریت شهری بسیار کمک کننده است.

وی به اجرای طرح شورای اجتماعی محلات اشاره کرد و افزود: این طرح باید بعد از بررسی ها و اخذ نتیجه نهایی به صورت پایلوت در چندین نقطه مختلف شهر اجرایی شود.

بازدید از شهرهای موفق در فعالیت فرهنگسراها

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بازدید از شهرهای موفق در فعالیت فرهنگسراها را ضروری دانست و اضافه کرد: در اجرای طرح های فرهنگی محوریت کار در بحث آموزشهای شهروندی باید با آموزش پرورش باشد.

سلماسی گفت: پیشرفت هر جامعه ای با آگاهی محقق می شود و در این راستا در آموزش های شهروندی می توان از ظرفیت معلمان بهره گرفت.

رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و اداری شورای شهر همدان نیز گفت: در اجرای طرح های فرهنگی باید نتیجه اقدامات صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در امور شهری

سید مسعود عسگریان استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در امور شهری را ضروری برشمرد و افزود: مشارکت مدنی مردمی در اداره، راه اندازی و تداوم فعالیت های فرهنگی فرهنگسراها را باید کاملا در اختیار مردم قرار داد چرا که اقدامات مردمی نتیجه بخش تر است.

عسگریان اضافه کرد: در الگو پذیری از شهر های دیگر در امور مختلف باید الگوها بومی سازی شوند.

عضو شورای شهر و رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان نیز در این جلسه با تاکید بر استفاده از ظرفیت معلمان درامور فرهنگی گفت: برای رشد فرهنگی باید از فرهنگ سازان کمک گرفت و مدیریت شهری در بحث آموزشهای فرهنگ شهروندی می تواند از آموزش و پرورش کمک بگیرد.

اکبر کاوسی امید با بیان اینکه فرهنگسراها باید محل استقرار شورای اجتماعی محلات باشند، اضافه کرد: برای اداره شهر باید از نظرات و ایده های تمامی اقشار جامعه استفاده کرد.