اجرای طرح محرومیت زدایی در ۴۰ روستای شهرستان بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر امروز در نشستی با جمعی از خبرنگاران استان کردستان در بیجار ازاجرای طرح محرومیت زدایی در ۴۰ روستا خبر داد و اظهار داشت:بسیج به عنوان بازوی توانمند در هرکجا که احساس شده به عنوان نیروی توانمند وارد عمل شده و منشا پیشرفت و توسعه است.

وی عنوان کرد:خوشبختانه با کمک های خوب سپاه در شهرستان توانسته ایم گام های خوب و مهمی در راستای توسعه و آبادانی شهرستان برداریم.

وی به اهمیت جلوگیری از مهاجرت در شهرستان اشاره کرد و بیان داشت:انتظار می رود با حمایت های خوبی که از طرح های بیجار توسط سپاه انجام شده شاهد پیشرفت روز افزون شهرستان و جلوگیری از مهاجرت شهروندان باشیم.

محبیان ادامه داد: در بخش اب رسانی و جاده های روستایی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که خود این اقدامات زیر بنای انجام پروژه های بزرگتر و بهتر است.

گفتنی است، خبرنگاران استان از طرح های محرومیت زدایی که توسط قرارگاه پیشرفت و آبادسازی بیجار در روستاهای بهرام گنبد، حسین آباد سیاه منصور، میدان مظفر خان و خوش مقام در حال اجرا است،بازدید کردند.