۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۵۱

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور خواستار شد:

شوراي هماهنگي امور معلولان تشكيل شود

رئيس آموزش و پرورش استثنايي كشور با انتقاد از ناهماهنگي بين مراكزي كه در زمينه امور معلولان فعاليت مي كنند ، خواستار تشكيل شوراي هماهنگي امور معلولان شد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مجيد قدمي در جمع تعدادي از مسئولين آموزش و پرورش و كودكان معلول با تاكيد بر اين كه در جامعه جايگاهي ارزنده براي معلولين درنظر گرفته شده است ، افزود : رويكرد فعاليت هاي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور به سمت عادي سازي  و قرار دادن دانش آموزان معلول در كنار دانش آموزان عادي است و در حال حاضر 8 هزار دانش آموز استثنايي در كنار دانش آموزان عادي مشغول تحصيل هستند.

وي با تاكيد بر اين كه هدف سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، آمادگي فرد معلول براي ورود به جامعه است ، افزود : از نگاه امروز معلوليت مشكل فرد نيست ، بلكه مشكل جامعه است و جامعه بايد براي پذيرش معلولين آماده شود.

وي همچنين اشاره كرد :  در سال جاري براي هر دانش آموز استثنايي  800 هزار تومان هزينه مي شود و اين رقم چهار برابر رقمي است كه صرف دانش آموز عادي مي شود.

همچنين در اين مراسم وزير آموزش و پرورش نيز طي سخناني ضمن تبريك روز جهاني معلول تاكيد كرد :  سازمان آموزش و پرورش استثنايي يكي از سازمان هاي موفق كشور است و كلاس هاي درس دانش آموزان استثنايي از پر تحرك ترين و علمي ترين كلاس هاي وزارت آموزش و پرورش است.

وي افزود: با وجود محدوديت هايي كه در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد اعتبار خوبي براي دانش آموزان استثنايي درنظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: مي توان با پيشگيري و آموزش صحيح ، بچه هاي كم توان را به بچه هاي عادي ازنظرتوانايي نزديك كرد و اين جز با آموزش به موقع و صحيح و كارشناسي شده محقق نمي شود.

