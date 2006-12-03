  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۵۵

اخبار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال؛

استقلال سه بر صفر بازنده شد / پرسپولیس جریمه شد

استقلال سه بر صفر بازنده شد / پرسپولیس جریمه شد

در پی عدم حضور تیم فوتسال استقلال در بازی برابر تیم علم وادب مشهد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نتیجه این دیدار را سه بر صفر به سود تیم مشهدی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش داور و رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال  در دیداری که قرار بود روز جمعه سوم آذرماه بین دو تیم استقلال تهران و علم و ادب مشهد ازهفته هفدهم رقابتهای لیگ برترفوتسال درسالن شهید بهشتی مشهد برگزار شود، تیم استقلال تهران بدون عذرموجه دراین مسابقه حضور نیافت.

کمیته انضباطی با استناد به این موارد اقدام به صدور رای کرد و نتیجه دیدار فوق را سه بر صفر به نفع تیم فوتسال علم و ادب مشهد اعلام شد. حق مطالبه خسارت از باشگاه استقلال برای فدراسیون و باشگاه علم و ادب محفوظ است.
 
جریمه تیم پرسپولیس  
طبق گزارش داور مسابقه دو تیم پرسپولیس و فجر شهید سپاسی ازهفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برترباشگاههای کشور(جام خلیج فارس) که روز سه شنبه سی ام آبانماه درورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تماشاگران تیم میزبان در دقایقی از مسابقه به بازیکنان تیم فجر سپاسی فحاشی کردند.

به همین خاطرکمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده است.
 

کد مطلب 415820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها