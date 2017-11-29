سرقت و زورگیری در اطراف ترمینال جنوب/دستگیری دو سارق جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "اسدعلی الماسی"، گفت: در پی دریافت چندین گزارش مردمی و مراجعه تعدادی از شهروندان به کلانتری مبنی بر اینکه توسط دو جوان موتورسوار ۲۲ تا ۲۵ساله که دارای قد متوسط هستند زورگیری شده و با تهدید سلاح سرد گوشی موبایل و یا کیفشان به سرقت رفته است. دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات انجام شده بدست آمد که بیشتر سرقت ها در اطراف ترمینال به خصوص خیابان خزانه و خیابان عباسی است و سارقان پس از زاغ زنی با استفاده از ازدحام جمعیت، توانسته اند موبایل و کیف مالباختگان را سرقت و به سرعت از محل متواری و در جمعیت موجود پنهان شوند.

این مقام انتظامی با اشاره به حساسیت موضوع، ادامه داد: تیم تخصصی ماموران کلانتری به محل های وقوع سرقت اعزام و در تحقیقات میدانی و استفاده از آلبوم مجرمیان، تصویری از چهره سارقان ترسیم و در اختیار گشت های انتظامی قرار داده شد.

رئیس کلانتری ۱۱۷جوادیه با بیان اینکه یکی از سارقان دارای سابقه است، عنوان کرد: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و متعاقب آن دستور دستگیری و بازرسی از مخفیگاهش اخذ و روز گذشته در پی یک عملیات ویژه یکی از سارقان در مخفیگاهش واقع در باغ آذری دستگیر شد.

وی گفت: در بازرسی انجام شده یکی از گوشی های مسروقه در مخفیگاه متهم،کشف و سارق به همراه اموال کشف شده به کلانتری منتقل شد.

سرهنگ الماسی ادامه داد: با شناسایی مالباخته، تحقیق در این خصوص وارد مرحله بعدی شد و ضمن دعوت از مالباخته و باز پس دادن گوشی همراه وی، چهره متهم توسط وی شناسایی و پرونده زورگیران خزانه تکمیل شد.