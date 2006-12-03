شطرنجبازان کشورمان به یک پیروزی و دو شکست دست یافتند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ، در ادامه مسابقات شطرنج بازیهای آسیایی و از دور چهارم این رقابتها امروز(یکشنبه) آتوسا پورکاشیان و الشن مرادی مقابل حریفان خود از هند و قطر مغلوب شدند.



همچنین احسان قائم مقامی استاد بزرگ کشورمان مقابل حریفی از سریلانکا به برتری دست یافت.



دور پنجم این مسابقات امروز یکشنبه برگزار خواهد شد.

