به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ، در ادامه مسابقات شطرنج بازیهای آسیایی و از دور چهارم این رقابتها امروز(یکشنبه) آتوسا پورکاشیان و الشن مرادی مقابل حریفان خود از هند و قطر مغلوب شدند.
همچنین احسان قائم مقامی استاد بزرگ کشورمان مقابل حریفی از سریلانکا به برتری دست یافت.
دور پنجم این مسابقات امروز یکشنبه برگزار خواهد شد.
/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی - قطر/
شطرنجبازان کشورمان به یک پیروزی و دو شکست دست یافتند
نمایندگان کشورمان دور چهارم مسابقات شطرنج بازیهای آسیایی دوحه را با یک پیروزی و دوشکست به پایان رساندند.
