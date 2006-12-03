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۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۰۴

80 درصد سقط های جنین در 12 هفته اول بارداری اتفاق می افتد

80 درصد سقط های جنین در 12 هفته اول بارداری اتفاق می افتد

کارشناس ارشد مامایی گفت: شایع ترین علت سقط جنین در زنان باردار در 12 هفته اول دوران بارداری به علت ناهنجاری های کروموزومی صورت می گیرد.

محبوبه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمارهای موجود 80 درصد سقط های جنین در 12 هفته اول بارداری صورت می گیرد که 50 درصد سقط ها در این دوره از بارداری به علت وجود اختلالات کروموزومی است.

وی اظهار داشت: سقط بیش از 3 بار ، سقط عادتی است و تعدادی از زنان دچار سقط های مکرر ، تکراری و یا عادتی هستند که این امر درصد سقط در بارداری های بعدی را افزایش و احتمال موفقیت در بارداری های بعدی را کاهش می دهد.

کارشناس ارشد مامایی با بیان اینکه سقط جنین علت های متعددی دارد ، گفت: ایجاد مشکلاتی در هفته های آخر بارداری نظیر عوامل آناتومیک نیز به عنوان یکی از علل سقط جنین در این دوره از بارداری در نظر گرفته می شود.

وی تصریح کرد: سقط جنین در هفته های پس از هفته دوازدهم بارداری اغلب به علت نارسایی دهانه رحم است که البته می توان از بروز این سقط با انجام عمل جراحی جلوگیری کرد.

احمدی ادامه داد: این جراحی در 12هفته اول بارداری امکان پذیر نیست و انجام نمی شود. همچنین در مواردی که جنین دچار ناهنجاری های کروموزومی شده نیز از سقط جنین پیشگیری نمی شود.

کد مطلب 415829

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